美東煉油園區母公司Philadelphia Energy Solutions擬訴請破產重組

路透社報導指出，根據一份內部備忘錄，美國東海岸最大煉油園區的母公司 Philadelphia Energy Solutions LLC 週日向員工宣佈，公司計畫依照破產法第 11 章 (Chapter 11) 申請破產重組。 六年前私募股權公司凱雷投資集團 (Carlyle Group) 及 Energy Transfer Partners LP 旗下的 Sunoco Inc 出手解決 Philadelphia Energy Solutions 的財務困難，當時的交易獲得稅負減免及補助的支援，使得數以千計的工作機會得以保住。



根據備忘錄內容，在與債權人達成一項協定之後，該公司已經取得 2.60 億美元的新融資，公司並稱預期訴請破產將不會對員工造成即時影響；該備忘錄已經獲得 Philadelphia Energy Solutions 一名發言人證實，但她拒絕進一步置評。



Philadelphia Energy Solutions 旗下擁有兩座煉廠，分別是 Girard Point 及 Point Breeze，每日能加工大約 33.5 萬桶原油，來生產汽油、航煤及柴油等產品。該公司聘用約 1,100 名員工。







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