廣發銀行業：嚴監管格局推動行業降低杠杆和風險偏好 重申戰略性推薦大行!

事件：1月19日晚浦發銀行發布公告稱其成都分行因違規被四川銀監局處以4.6175億元罰款同時對四川分行多位主要領導處以終身禁業、免職、罰款處罰。

核心觀點：監管從嚴從快處罰違規事件佐證18年嚴控金融風險、嚴懲金融違規的監管思路，去杠杆將對中小銀行資産負債表擴張構成壓力，促進行業降低杠杆和風險偏好，推動業務回歸存貸本源，抑制過度創新，金融供給側改革有望擠出無效金融供給，考慮到經濟企穩，銀行資産質量改善趨勢确立，18年息差有望改善，銀行板塊有望迎來一輪價值重估的過程，大行目前無論從監管壓力還是資産負債的優勢上來看都有明顯比較優勢，廣發戰略性推薦大行的投資機會，推薦工行建行農行，繼續看好基本面确定的招行和甯波銀行。

核心邏輯：

第一、市場對于浦發成都分行違規已有預期，但嚴控風險嚴懲違規將導緻市場對于高杠杆銀行風險進行系統性重估。

第二、去杠杆將導緻優質銀行持續享受估值溢價。還原資産負債杠杆、久期杠杆、調整風險偏好之後，優質銀行和高杠杆銀行ROE之比在1.5：1左右，優質銀行將享受估值溢價。

第三、監管仍將是18年銀行板塊最大的擾動，金融供給側改革仍將約束表内外杠杆。大行廣義資産負債表調整壓力較小。

第四、18年銀行最大的約束來自于負債端存款的增長，存款將制約可供投放的資源和息差的空間，大行信貸資源更充足(大行存款占負債比重80%左右，中小銀行60%左右)。

第五、無論信貸市場還是同業市場，大行的空間(大行存貸比70%+，股份行90%+)和優勢都比較明顯。

第六、實體經濟随着供給側改革推進呈現行業集中度向龍頭集中態勢，從産業對銀行的投射關系看利好大型銀行。

來源：廣發銀行業：倪軍/屈俊/萬思華

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