〈金礦搶人才衝成長〉與中華大產學合作 培訓1年薪水保障3.1萬

燦坤 (2430-TW) 旗下金鑛咖啡今 (22) 日與中華大學簽約進行產學合作，第一期班超過 20 名學生參與培訓課程，將進入門市工作，預計在經過 1 年培訓，通過偖備店長考核者，保障薪資可達 3.1 萬元，另外還有機會領到薪資 2 成的業績獎金，金鑛副總謝穎漢指出，第一期班合作成效佳，雙方將展開第二期班的產學合作，預計下學期開課。

金鑛在去年 8 月下旬有 21 家門市暫時歇業，除了商圈變化的影響之外，人力的不足也是其中的一個重要關鍵，謝穎漢表示，目前以穩紮穩打的步調進行調整，持續招募及培訓人才，透過產學合作，可以強化學生就職專業能力，提高學校人才就業機會，同時也縮短人才的培訓時間，從人才、學術及企業來說可以說是三嬴。

他說，與中華大學首度產學合作，共同打造 10 周的咖啡專業培訓課程，包括咖啡專業知識、門市經營管理、義式咖啡實作。手沖咖啡實作等課程進行培訓，第一期班超過 20 人完成培訓，將陸續到門市服務，預計在 1 年內，在通過儲備店長的考核之後，薪資將可達 3.1 萬元，他表示，首批培訓的人員都是以正職身分到門市服務。

中華大學校長劉維琪表示，學校推出高薪就業學程，保證月薪 3.1 萬元以上，如果沒有達到，差額由學校補足，與金鑛的合作共有 4 個學院跨領域的學生參與，除了上學期修習 5 個學分之外，下學期還要到門市實習。

金鑛與中華大學今日除了舉辦第一期的成果發表之外，同時簽署產學合作合約，將展開第二期班的產學合作，預計下學期可以開始培訓；謝穎漢表示，1 家店平均約需 10-12 人，目前在人力的缺口上達 30 人，除了透過產學合作培訓之外，也持續進行人才的招募。