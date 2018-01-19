【港股解碼】30億美元股權融資獲資金追捧 碧桂園(02007-HK)股價反彈

港股再創曆年來新高，不過作爲2017年內房一哥，碧桂園(02007-HK)實力卻不容小觑，今天(19日)一開市就爆升近6%，全日漲升3.15%，收報17.04港元，成功跑贏大市，成交金額高達20.39億元。資本市場如此追捧，或者都是由于一項計劃。

碧桂園于周二公布30億美元股權融資計劃，包括配售10億美元新股和發行156億港元的可轉股債券，瞬間激起市場千層浪，多間大行都紛紛對碧桂園今次的股權融資計劃予以積極評級。

星展唯高達認爲，碧桂園此舉有助於降杠杆，從而在行業中獲得更大話語權，令碧桂園在未來的並購活動中展現雄厚實力，相信股價會保持強勁勢頭，維持「買入」評級，並上調目標價至18.32港元；花旗也認爲，碧桂園未來增長前景巨大，本輪配股對自身發展及投資者都屬有利，維持首選股地位和重申「買入」評級，以及目標股價17.82港元；權威評級機構標普和穆迪亦認爲，碧桂園集資後可降低負債比率，提高流動性，對融資計劃持正面觀點。

事實上，碧桂園去年實現合同銷售金額約5508億元(人民幣，下同)，同比大增逾78%，以黑馬之姿勢，超越萬科(02202-HK)及恒大(03333-HK)成爲內房「一哥」，而業績急速增長的背後，自然需要大量資金的投入，尤其房地産本來就是一個「費用前置、收入後置」的行業。值得注意的是，不只碧桂園，近來多間內房亦相繼進行集資，包括融創(01918-HK)及金茂(00817-HK)等。

要知道，內地房地産經曆一年多的集成後，行業趨向更加集中，隨著市場競爭加劇，只有充足的「銀彈」才能搶到優質地塊或發展項目，進一步擴張市場占有率，而碧桂園今日股價強勁反彈，正反映出市場對「一哥」持續看好的勢頭。

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