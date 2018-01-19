3C通路破盤搶客 全國電、燦坤大拚場

農曆年前 3C 通路促銷戰開打，燦坤 (2430-TW) 首波會員特典、全國電 (6281-TW) 破盤價活動同時登場，不約而同都祭出買電視送電視、iPhoneX 限量 300 支降價等優惠搶客，衝刺旺季業績，全國電目標為 5 天檔期業績年增 1 成。

全國電指出，一連 5 天破盤價活動，首日推出超多款 3C 家電，引起搶購熱潮，特別是名牌大尺寸 4K 電視、大容量洗衣機、日製多門冰箱買氣最旺，萬元有找的名牌吸塵器 / 掃地機器人全台限量台數已進入限量倒數。

全國電表示，明 (20) 日進入第 2 天活動，將持續推出破盤價 3C 家電，包括大尺寸 4K 電視、冰箱、洗衣機破盤降價外，加碼再送小家電，搶寒假商機，遊戲機、電競電腦、手機也都有好康，另外，iPhone X 256GB 則有現場搶破盤立即享有現折 3500 元。

燦坤年前首波會員特典今日開始，今年首波優惠很大，包括限量 iPhone X 256GB 限量現折 3000 元，還搭上台北國際電玩展熱潮，強打電競相關商品，另外買電視送電視也是重要促銷。

燦坤積極衝刺年前買氣，除了會員特典，還會有購物節等一連串節慶促銷，預期將可推升今年 1-2 月營收表現，年增率可達 1 成；全國電目標則是較去年同檔期成長 1 成。