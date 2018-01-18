燦坤大搶紅包財 目標今年1-2月營收年增1成

農曆年前向來有一波家電換新潮及尾牙採購需求，燦坤 (2430-TW) 今 (18) 日宣布年前首波會員特典，衝刺年前買氣，總經理張岳龍指出，年前一連串節慶促銷，預期將可推升今年 1-2 月營收表現，年增率可達 1 成。

張岳龍表示，今年首波優惠很大，包括限量 iPhone X 256GB 限量現折 3000 元，挑戰市場全通路最低價格，還搭上台北國際電玩展熱潮，搶強打電競相關商品。

燦坤協理林彩莉表示，因應消費行為轉變，去年 7 月推出會員 APP 以來，對會員經營帶來顯著的效益，今年來短短 2 周時間綁定 APP 的會員數就超越去年下半年的綁定數量，成長相當驚人，今年 APP 會員數目標上看 30 萬。

她說，隨著會員 APP 綁定數量擴大，未來將進一步運用會員消費行為數據及商品網頁瀏覽軌跡，將 APP 行銷活動和會員消費習慣做更深度結合，加深會員的黏著度。

燦坤表示，目前總會員數 400 萬，活躍定期消費人數約 200 萬，今年在 APP 加入下，會員數可望持續成長，加上高單價商品銷售增加，將帶動今年營運表現，全年營收將恢復成長。

燦坤指出，今年初有多家國際性電視大廠領頭推出 4K 大電視熱銷機種降價優惠，燦坤統計發現，近 1 個月整體 55 型 - 65 型電視的買氣持續增溫，銷量成長 23%，尤其 55 型 - 65 型電視因降價佔比逾 4 成，躍升為電視主流機種；4K 大電視的銷售額佔比也達 7 成，所以在這次的會員特典特別推出全台限量 1000 組 4K 電視買大送大優惠活動。

另外，搭上月底將召開的台北國電際電玩展熱潮，電競市場也持續成長，燦坤發現，從近 1 年熱銷筆電消費趨勢以高效能電競雙碟筆電當道的情況來看，筆電銷售額中雙碟筆電占比，已從去年的五分之一成長到今年的過半數，因此電競商品也是這次會員特典主打商品。

燦坤指出，每年的 1、4、7、11 月都會舉辦會員特典，1 年 4 次，每次 4 天，今年首波從明 (18) 日開始啟動，預計可再衝高一波年前買氣，今年 1-2 月營收可望較去年同期成長 1 成，如果以會員特典來比較，可望較去年同期成長 5%；燦坤強調，除了先發動的會員特典，2 月月還會有一波購物節的促銷，努力衝刺農曆年商機，挹注營運表現。