中華電LINE好友突破1200萬 奪電信業官方帳號好友數冠軍

通訊軟體已成為多數民眾生活中不可或缺的重要連絡工具，中華電 (2412-TW) LINE 官方帳號推出多年，透過好友專屬服務介面，可以輕鬆查詢帳單、合約、手機數據用量等，輕鬆用 LINE 解決服務需求，近期推出新春好運 LINE 貼圖，一舉推升好友數突破 1200 萬，登上電信業官方帳號好友數第一名，全國官方帳號好友數第 20 大。

中華電指出，與日本人氣插畫家「懶得” 鳥” 你」合作推出「驚世職句場」創意貼圖，推出 1 天就超過 150 萬人下載、一周好友數突破 1200 萬，新春好運貼圖免費下載倒數一周，只到 1 月 24 日。

中華電趁著這股創意貼圖吸睛熱潮，今 (19) 日宣布加碼推出樂透活動，只要加入中華電 LINE 好友且綁定官方帳號，就可立即試手氣抽 LINE Points、4G 上網流量，還可參加 iPhone X、OPPO R11s 等上萬個好禮抽獎。

中華電去年營收 2275.5 億元，年減 1.1%，達成率 98.4%；營業淨利 467.3 億元，減少 2.9%，達成率 104.6%；稅前淨利 480.3 億元，減少 2.7%，達成率 105.1%；歸屬母公司業主淨利為 388.6 億元，減少 3%；累計每股純益 5.01 元，優於全年財測，達成率 105.4%。

中華電預計下周一 (1/21) 舉辦尾牙，1 月 31 日舉辦法說，將說明對今年度的營運展望。