恒大健康(00708-HK)近7億競得湘潭市五塊土地使用權

恒大健康(00708-HK)公告稱，2018年1月19日，集團通過其附屬公司競得中國湖南省湘潭市潭公土網挂(2017)011号地塊1(醫療衛生用地)、地塊2(商住用地)、地塊3(商住用地)、地塊4(商住用地)、地塊5(娛樂康體用地)地塊國有建設用地使用權，代價699,290,000元人民币。
該等地塊總面積為352,269.29平方米，土地使用年限醫療衛生用地50年，居住70年，商服40年。其中地塊1出讓面積為38,038.61平方米，容積率1–1.2，計容建築面積為45,646.52平方米;地塊2出讓面積為69,412.07平方米，容積率1.5–2.0，計容建築面積為138,824.14平方米;地塊3出讓面積為84,804.45平方米，容積率1.5–2.0，計容建築面積為169,616.36平方米;地塊4出讓面積為58,988.45平方米，容積率1.5–1.8，計容建築面積為106,188.25平方米;地塊5出讓面積為101,025.71平方米，容積率1–1.2，計容建築面積為121,278.28平方米。
更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)