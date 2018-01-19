融信(03301-HK)：上海「地王」項目已動工料今年第四季推出

在2016年以逾110億元(人民幣，下同)拿下當時上海靜安地王，並以每平方米樓面價格高達10萬元，刷新全國住宅最高單價記錄而聲名大噪的融信中國(03301-HK)，資本中心執行總監孔祥明於傳媒午宴中表示，該項目是與萬科(02202-HK)合作，雙方各佔50%權益，坦言當初入標主要是看好上海房地產發展，沒想到項目太受矚目，令公司有不少壓力，更直指，比起要利用項目來賺錢，公司更傾向將樓盤定位於「品質品範」，而項目已於去年12月動工，預計今年第四季推出，有信心會成為該區核心新樓。

融信中國去年合同銷售額首次突破500億元，創下並表銷售新高。孔祥明指，若計及聯營公司，以合併口徑計，去年合同銷售額約800億元，在現時一眾內房均以合同銷售額作業績指標下，公司於今個年度起，改以公布全口徑合同銷售額。不過他又強調，公司專注發展改善型住宅，對比追求銷售規模，更注重項目品質。

截至去年中期，融信中國總土地儲備面積約1301萬平方米，可售貨值達3000億元；在去年12月時，公司亦完成收購海亮地產資產包，令可售面積增加逾500萬平方米。孔祥明指，目前土地儲備充裕，未來會維持積極謹慎的態度，更「精挑細選」去拿地。雖然目前房地產的調控政策仍未鬆綁，不過孔祥明指，所有限價、限購的措施都會分地區及項目，甚少有一刀切的情況，公司會堅持在核心地區佈局，物色更多高品質的地塊，即使面對調控政策或市場周期，其抗壓能力也較高。

值得注意的是，融信中國去年中期資產負債率急增至192%，孔祥明解釋，主要是房地產行業前期投入大，回款滯後所致，加上目前入帳收益均來自未上市前所得的土地，資產淨值相對較少，但隨著公司發展及銷售增長，相信今年起負責率將會持續下降。

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