【IPO追蹤】三新股齊掛牌 ATLINKS(08043-HK)首掛大升60%

三隻新股齊齊掛牌，其中創業板新股表現亮麗，家用及辦公電訊產品設計公司ATLINKS(08043-HK)開報0.8元，較招股價0.5元爆升60%。
創業板另一新股新加坡醫療器械零件製造商迎宏控股(08513-HK)同樣迎來「開門紅」，首掛開報0.85元，較招股價0.65元大升逾30%。
至於主板上市的馬來西亞自動化技術及解決方案商檳傑科達(01665-HK)，首掛開報1.08元，較招股價1元升8%。
主席蔡春民表示，中國未來5至10年發展機遇巨大，尤其是科技發展方面，公司來港上市主要為拓展中國市場。財務總監顏沛茹補充，目前出口中國的收入貢獻佔比排第二，冀未來3至5年中國收益可增加20%。
截至去年中期，按採購訂單來源地劃分，來自內地的收益約396萬元令吉，佔整體收入僅得4.1%。
非執行董事凌健陽指，今次集資所得，逾20%將用於大中華區擴展業務，日後不排除會在華設廠或收購公司，主要圍繞下游生產或可協助擴充客群的企業，但暫時未有確實目標及時間表。
更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)