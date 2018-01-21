連馬雲都去了！MIT進攻東南亞，這三個關鍵字你知道嗎？

作者：謝明玲 攝影：邱劍英

東南亞電商成長率是台灣 3 倍，網購人口是台灣的 7 倍以上，全球都來採金礦，然而業者觀察，電商發展黃金期已不到兩年。在這裡，MIT 還是無名小卒，怎麼賣，才能讓東南亞買單？

沿著空曠而筆直的機場航空城周邊道路前行，就抵達吉隆坡舊機場所在。這個過去供東南亞最大廉價航空亞洲航空（AirAsia）起降的舊機場，在 3、4 個月內，已經改建成全世界第一個「數位自由貿易區」（Digital Free Trade Zone），在去年 11 月起啟用。

下了車，經過連串的 X 光機、搜身檢查後，映入眼簾的，則是數位自貿區第一階段設施、佔地八萬平方英呎的碩大倉庫。

自貿區目前只有馬來西亞最大的電商平台 Lazada 進駐。早上，他們才剛出了一批貨，讓倉庫看起來更是一片空空盪盪。

大馬郵政旗下物流集團 POS Aviation 的電子商務總監 Syed Faisal Alkaff 表示，數位自由貿易區能順利推動，主要是「馬來西亞政府非常開放，也願意去促進電商市場發展，馬來西亞是第一個也是最快回應（馬雲）合作的國家。

負責營運的大馬郵政子公司 POS Aviation 電子商務總監 Syed Faisal Alkaff 告訴《天下》，到今年 2、3 月，系統就會完全成熟，預計就會有更多的廠商進駐。

數位自貿區，是馬來西亞傾全國之力發展電子商務的縮影。

「我們要重新定義全球貿易，我非常期待新絲路的重生，」馬來西亞總理納吉在數位自由貿易區啟用典禮致詞時表示，「透過自貿區的成立，馬來西亞正在將經濟轉型的願景往前推進，朝向成為亞洲主要的物流中心，往前邁進一步。」

成長率快追上中國

東南亞電商淘金熱，連馬雲也來了

自貿區是由馬國政府出資的馬來西亞數位經濟公司，和阿里巴巴合資成立。

馬國政府期待國內的中小企業，可以透過電商平台，增加出口，更容易參加東協區域內和全球的貿易，在 2025 年前將中小企業商品出口額提高到 380 億美元，創造六萬個工作機會，並將跨境電商貿易額擴增到 650 億美元。

數位自貿區啟用後，阿里巴巴在馬來西亞與東南亞的下一步，就是要打造電商的基礎設施，「接下來是要為小企業建立雲端平台、再來就是規劃訓練課程，教年輕人如何做生意，」馬雲對當地媒體說。

馬來西亞節目頻道 Astro AEC《新聞報報看》的當紅主播莊文傑（Darren Chng，圖左）