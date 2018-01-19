港股掉頭向下 內險汽車股疲弱

港股今早延續上日強勢高開20點，其後大市掉頭向下，恆生指數最新報32039點，跌83點；國企指數最新報13090點，跌5點。
內銀股今早表現，中國銀行(601988-CN)(03988-HK)H股最新報4.41元，無升跌，工商銀行(601398-CN)(01398-HK)H股最新報7.13元，跌0.4%，農業銀行(601288-CN)(01288-HK)H股最新報4.47元，升0.4%。
內房股方面，碧桂園(02007-HK)最新報16.86元，升2.1%，中國恆大(03333-HK)最新報27.15元，升0.2%，雅居樂地產(03383-HK)最新報13.7元，升2.5%，融創中國(01918-HK)最新報33.4元，升0.2%。
科技股方面，騰訊控股(00700-HK)最新報449.6元，升0.4%，閱文集團(00772-HK)最新報83.2元，跌0.2%，美圖公司(01357-HK)最新報11.22元，跌1.6%，IGG(00799-HK)最新報8.83元，跌1%。
內險股方面，中國平安(601318-CN)(02318-HK)H股最新報92.15元，跌0.4%，中國人壽(601628-CN)(02628-HK)H股最新報25.85元，跌1.3%，中國太保(601601-CN)(02601-HK)H股最新報39.85元，跌0.7%。
汽車股方面，吉利汽車(00175-HK)最新報24.5元，跌0.6%，長城汽車(601633-CN)(02333-HK)H股最新報9.37元，跌0.6%，東風集團(00489-HK)最新報9.91元，跌0.4%。
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