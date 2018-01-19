【西證國際】盤勢分析

◆ 宏觀焦點

美國股市週四下跌，因工業股及對利率相對敏感的房地產股下跌。道瓊斯指數下跌 0.4% 至 26,018 點；標準普爾指數下跌 0.2% 至 2,798 點；納斯達克指數微跌至 7,296 點。美國政府的資金將告用盡，達成預算協議的最後期限即將到來，政府或面臨停擺。

油價週四變動不大，紐約 2 月期油微跌至每桶 63.95 美元。金價下跌，紐約 2 月期金下跌 0.9% 至每盎司 1,327.2 美元。

香港和內地股市週四上升。內銀股跑贏大市，其中建設銀行（939.HK）及工商銀行（1398.HK） 分別上漲 2.8% 及 3.2%；造紙股受壓。個股方面，新城發展（1030.HK）折讓 8.9% 配股淨籌 15.5 億港元，股價下挫 6.4%；六福集團（590.HK）2018 財年第三財季同店銷售增速放緩，股價大跌 10.6%。恒生指數上升 0.4% 至 32,122 點，國企指數上升 1.8% 至 13,095 點， 香港股市成交金額增加 10.1% 至 1,963 億港元。上證綜合指數上升 0.9% 至 3,475 點，滬深兩市成交金額減少 20.4% 至 4,848 億元人民幣。

◆ 行業及公司新聞

◇ 堡獅龍（592.HK）發佈盈利預警，公司預計 2018 財年上半年（截止 2017 年 12 月 31 日）將轉盈為虧錄得股東應佔虧損介乎 1,000-1,500 萬港元，因服裝零售市道持續疲弱及競爭激烈，加上外匯兌換波動，導致公司在香港及澳門分類之零售及出口特許經營業務所產生之溢利下跌。

◇ 豐盛控股（607.HK）發佈公告指公司可能出售中國高速傳動（658.HK）50% 以上股權。兩家公司股份將於今天復牌。

◇ 海通國際（665.HK）發佈盈利預喜，公司預期 2017 年純利將同比增長約 80% 至約 30.2 億港元（上半年按年上升 28.2% 至 10.4 億港元），主要受惠於企業融資、資產管理、財富管理、固定收益、股本業務及投資業務的全面增長。現價相當於約 9.6 倍 2017 年市盈率。

◇ 正通汽車（1728.HK）發佈盈利預喜，公司預計 2017 年股東應佔溢利將同比增長 100% 以上至不少於 9.9 億元人民幣（上半年按年上升 1.0 倍至 5.2 億元人民幣），主要受惠於汽車金融業務的高速發展、良好的品牌組合以及全面的經銷網絡優勢進一步顯現、新車銷量持續回暖、及售後服務穩定增長所致。現價相當於不高於 14.5 倍 2017 年市盈率。

◇ 晨鳴紙業（1812.HK）發佈盈利預喜，公司預計 2017 年股東應佔溢利將同比增長 74.4%-89.0% 至 36.0-39.0 億元人民幣（首三季按年增長 74.5% 至 27.1 億元人民幣），主要受惠於供給側改革使公司主要產品價格按年上漲帶動毛利率提升、及湛江晨鳴包裝紙項目投產帶動銷量增加及盈利能力提升。現價相當於約 6.9-7.6 倍 2017 年市盈率。

◇ 中煤能源（1898.HK）公佈經營數據，2017 年全年商品煤累計銷量按年下跌 2.3% 至 1.3 億噸，其中 12 月份商品煤銷量同比增加 6.0% 至 1,219 萬噸，較首 11 月為佳。

◇ 上海醫藥（2607.HK）宣佈以每股 20.43 港元（較最後收盤價折讓 6.7%）配售 1.5 億 H 股（相當於現有總股本 5.7%），淨集資額 31.2 億港元，將用於工業製造和分銷業務拓展及補充運營資金。大股東上實集團持股量將從 35.5% 下降至 33.6%。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)