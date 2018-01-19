中國經濟再次提速 人民幣曾衝破6.4

中國經濟增長7年來再次提速，人民幣亦乘風破浪，1月19日早段在岸和離岸人民幣兌美元雙雙曾衝上6.4新關口，創逾2年高位。

在岸人民幣於今天早段9點半左右，曾升上6.4元水平，相當於今年以來累計升幅逾1.6%；同樣離岸人民幣於早上9點半左右，曾衝上6.39元水平，相當於今年以來累計升幅達1.8%；均較昨日漲近200點。人民幣在2017年升值6%基礎上，再上一層樓。而今天人民幣中間價，亦跟隨升勢，顯著調升232點至6.4168，升幅為2015年12月9日以來最高。

踏入2018年，人民幣國際化亦有新發展。本周，法國央行證實已經將人民幣納為入儲備貨幣；而德國央行亦表示，未來會將人民幣加入其外滙儲備貨幣之列。

據IMF資料顯示，於2017年9月人民幣佔全球外匯儲備分額略高於1%。美銀美林報告預測，未來10年，人民幣於全球外匯儲備所佔份額，有機會攀升至英鎊和日圓的級別，後者於全球外匯儲備佔比分別達4.5%。

人民幣升值，離不開美元走弱此項重要元素。繼2017年美匯指數下跌8.5%後，安聯投資環球策略師杜納恩預期，美元現時仍被高估約10%。看來，人民幣今年仍然處於強勢!

文: 周燕芬

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