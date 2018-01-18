【顧德投顧】徐照興 台股龍捲風 盤後分析

11122 創高，接下來？

多空兩樣情，雙向操作看法不變！

【盤勢分析】

美股週四在無地心引力下狂漲，台股跟著開高衝高，12:30 過後出現獲利調節賣壓，收斂漲幅，出現軋空殺多盤，期指格外明顯，主因【龍捲風操盤術】日週月 KD 及台灣 50，台指 (02) 出現分歧所致？！而個股差異更大，收完盤後雖指數仍漲，但下跌家數卻高達 925 加，所以不斷強調多空雙向，準備步入 1 月底囉，有甚麼新的題材？該留意甚麼？相關解說可搜尋 YOUTUBE【台股龍捲風】及 FB【台股龍捲風】

操作不要猜，根據龍捲風操盤術 (簡單、易懂、功夫深)：

【一】勢的操作：

今日日 KD 黃金交叉，故指數續漲 66.77 點 (但需留意開口變化)！而加權週線：週 KD 還是黃金交持續開口放大 (明日確定)，代表即便是短線震盪，多頭仍將持續，也因此多檔個股具備了波段多的行情！

【二】利的研判：

9:30 到 10:00 觀察漲跌家數是否有利今日的勢，今日早盤勢與利同步向上，故指數震盪後上漲！個股方面：行情出現輪動格局，生技，矽晶圓、被動元件、LED 等多檔個股表現突出，出現健康輪漲格局

【後續作法】

台股漲 8 天跌 3 天，再漲 5 天再過高，完全符合費波南茲係數，今持續上攻！雖然指數盤中來到 11122 點，但絕非可以隨便買隨便賺，這裡陷阱很多，操作宜多空雙向！

◎產品透明度特高的【矽晶圓】：6488 環球晶 (+11.5 元收 439 元)，5483 中美晶 (+2.3 元，收 83.7 元)，6182 合晶 (+1 收 47.9)、3532 台勝科 (漲停)，這類族群今有出現集體攻擊的現象，但仍需留意法人動向，不用追高！

◎【電動車概念股】：4739 康普、4721 美琪瑪、3552 同致、3003 健和興、3484 崧騰、1536 和大、4551 智伸科、1524 耿鼎、6282 康舒、6235 華孚、3665 貿聯、5243 乙盛、3346 麗清！可留意 TESLA 走勢，中國新能源汽車免徵購置稅後續消息及華友鈷業股價，也可留意全球寒冬效應的題材

◎【生技】：1565 精華、4174 浩鼎 (昨日跌停，今下跌 2 元)、4147 中裕 (+4.5)、4162 智擎、4137 麗豐、6535 順藥、4152 台微體 (漲停)、4728 雙美、8406 金可 (+11)、1786 科妍、4107 邦特 (+4)、4180 安成藥、4121 優盛、6492 生華科、4153 鈺偉、3164 景岳、8432 東生華、4726 永昕、4108 懷特、3176 基亞、4105 東洋、1781 合世 (-0.25)，此族群仍在相對低檔可留意，但量能較少，可分段布局

◎【被動元件】：以 2327 國巨 (低 354.5 收 362) 為指標，2456 奇力新(+0.5)、3068 美磊、3026 禾伸堂(+4)、3624 光頡、6155 鈞寶、5328 華容、6284 佳邦、2375 智寶、6127 九豪(+0.55)、2492 華新科(+6.6)、6207 雷科(+0.8)、6175 立敦(+1.1)、3236 千如(+0.8)、2472 立隆，此族群持續留意後續新的漲價消息！

◎網通：2345 智邦 (+2.5)、2332 友訊、3596 智易、3380 明泰、4906 正文、3025 星通、5353 台林、2312 金寶、3169 亞信，此族群出現健康輪動，題材仍在，可持續留意

◎LED：2448 晶電 (-1 元收 53.9)、6168 宏齊、3698 隆達、3031 佰鴻、2340 光磊、3437 榮創，震盪量縮仍可留意！

◎今日指數大漲個股表現【較弱勢】的個股有：9938 百和、5014 建錩、6220 岳豐、3354 律勝、3645 達邁、4803VHQ、1309 台達化、2405 浩鑫、8163 達方、2383 台光電、6449 鈺邦、6456GIS 等個股，不宜跌破防守區，否則恐有再跌疑慮