【日盛投顧】上市與上櫃同步創新高

◆盤勢分析

1. 台股周四因台積電大漲，盤中再創新高，終場指數上漲 66.77 點，漲幅 0.61%，收在 11071.57 點，成交金額為 1493.51 億元，比周三 1484 億元來得高，同時高出 20 日均量 1217 億，量能放大，有助多方行情延伸。

2. 台股早盤開高，盤中最高點來到 11122 點，而 OTC 也在盤中再創 154.23 點新高，因此二者表現一致，周四上漲主要是台積電帶動上漲，大盤量溫和增加，有利指數再續創高，因指數剛過 11000 點大關，預期未來指數將仍有隨時拉回至此附近整理，但預期拉回幅度也將不大，主要是本波 1/15 在 10900 點附近與 1/3 在 10700 點附近有二個向上跳空缺口，未來不管是否有 9 日 KD 指標高檔背離或連續年假的獲利賣壓而拉回，此二個缺口不易短期間馬上回補，極短線者以 10900 點附近作為參考，因 9 日 KD 已來到 88.96 與 88.61 附近，週五只要出現指數下跌，極易出現向下交叉，雖目前仍有利於多方上攻，但高檔已來超買區，因此預期指數將在高檔進行箱型橫盤整理，極短線指數約在 10900~11150 點，逢高可先分批減碼高乖離者。

3. 法人籌碼：三大法人合計 + 93.08 億元；外資 + 96.23 億元、投信 - 11.07 億元、自營 + 7.92 億元。

半導體、IC 設計、部分蘋概、紡織、生技與機械等族群買盤強勁

1. 電子類股:

(1) 半導體族群:

由於 1/18 台積電召開法說會，在法人看好其後勢之下，加上國際股市也大漲，也帶動法人對買盤，除了 2330 台積電走強以外，矽晶圓中也有 3532 台勝科、6488 環球晶與 5483 中美晶等股大漲，短線觀察重點在台積電法說會法人對其內容解讀為何。

(2)IC 設計族群:

近日不少個股 IC 設計在法人看好後勢之下，5274 信驊、4966 譜瑞 - KY 與 3443 創意等高價股陸續上攻，也帶動 2454 聯發科、3661 世芯 - KY 與 6435 大中等股，由於此類型較不佔指數比重，因此或有機會在 MWC 前成為法人買股重點類股。

(3) 部分蘋概族群:

儘管目前處淡季，但仍有不少個股見買盤，包括將在月底召開股東臨時會的 2317 鴻海，其他強勢有 6290 良維、6271 同欣電與 6121 新普等股。

2. 非電子類股

(1) 紡織族群:

去年獲利不如預期，但今年在業界認為獲利有機會較去年增加，包括 1477 聚陽、1476 儒鴻與 4414 如興等成衣股出現買盤，由於買盤剛增溫，可再觀察買盤可否延續。

(2) 生技族群:

近來類股買盤增溫，製藥業 4152 台微體因將到美股發 ADR 而大漲，同製藥的 6497 亞獅康 - KY 也出現買盤，至於先前領先強勢的保健業者，如 8436 大江、4139 馬光 - KY、8279 生展等股也都有低接買盤，因類股次產業買盤逐漸散，未來仍可持續留意。

(3) 機械族群:

因營運持續暢旺，買盤持續跟進，包括 1597 直得、4562 穎漢、6609 瀧澤科與 6275 元山等股陸續走強，由於個股買盤強弱不同，建議以有基本面個股為選股依據。