〈台積電法說〉受惠高速運算、虛擬貨幣帶動 上調全年營收成長可望輕鬆破兆元

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (18) 日召開法說會，也是董事長張忠謀最後一場法說，他預期，今年在人工智慧與虛擬貨幣需求推升下，營收估成長 10-15%(以美元營收計算)，優於原先預期的 5-10%，年營收將輕鬆突破兆元關卡，挑戰衝破 1.1 兆元。

展望第 1 季，台積電預期營收以美元計算約達 84-85 億美元，季減 7.7-8.8%，台積電第 1 季匯率假設是 1 美元兌換新台幣 29.6 元，換算營收約達 2486-2516 億元，較第 4 季 2775.7 億元下滑 1 成，表現將比美元營收計算還淡，反映淡季效應。

財務長何麗梅表示，第 1 季以新台幣 29.6 元假設計算，毛利率估 49.5-51.5%，中間數較第 4 季上揚，營益率估 38-40%，中間數則較第 4 季略為下滑。

張忠謀表示，今年整體半導體，受惠高速運算、虛擬貨幣需求帶動，全年估成長 6-8%，半導體市場扣除記憶體成長率估 5-7%，晶圓代工營收估成長 9-10%，台積電年成長率，仍是優於產業平均值。

共同執行長魏哲家表示，第 4 季底時 IC 設計庫存天數約高於季節性水位數天，今年第 1 季庫存水位預期會成長，主要是因客戶要建立基本庫存，因此使得天數增加，而第 1 季主要是因為智慧型手機已進入出貨淡季，因此整體營收預期較第 4 季略微修正。

張忠謀表示，今年上半年台積電營收較去年同期可成長 15%，下半年則可成長接近 10%，全年營收在高速運算、行動裝置、物聯網與車用電子帶動下，營收估增 10-15%，優於原先預期。