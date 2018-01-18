〈天堂M好威〉上市滿月會員破300萬 首季營運有機會挑戰新高

遊戲橘子 (6180-TW) 去年推出天堂Ｍ手遊，集團董事長劉柏園今 (18) 日表示，上市滿月衝出 300 萬會員數、最高日活躍用戶數超過 111 萬、最高同時在線人數突破 41 萬，同時發揮周邊效益，推升 GASH 會員數突破百萬，帶動第 1 季營運樂觀，營收有機會再創高。

橘子 12 月合併營收衝高到 16.7 億元，創歷史新高，法人看好 1 月營收持續維持高檔，可望再創高，延續電玩展、寒假及農曆新年的旺季熱潮，今年第 1 季營運樂觀，單季營收有機會挑戰新高。

劉柏園指出，天堂 M 上市滿月，創台灣手遊首月最高會員數及最高同上人數等紀錄，現有 60 組伺服器已經全開，為紓解人潮及迎接新一波玩家，緊急購買 10 台全新伺服器，目前正在安裝測試，預計最快可在農曆年前陸續啟用。

天堂Ｍ手遊上市滿月衝出 300 萬會員數。(鉅亨網記者楊伶雯攝)

劉柏園說，去年 12 月合併營收創新高，主要受惠天堂 M 的貢獻，約占 12 月營收的 6-7 成；子公司受惠於整合資源，各事業體陸續發揮綜效，其中數位娛樂平台樂點 (GASH) 自天堂 M 預先登錄以來，提供大量攻略及優惠，推升會員數快速突破 100 萬，成長 58%，「再戰手遊包」幾近完售、去年 12 月底才推出的天堂 M 藍鑽禮包短短 3 周銷售超過 11 萬組。

另外，酷瞧新媒體 (Coture) 以「影遊互動」結合集團資源，相繼播出兩部原創內容，全網累積觀看次數已超過 1000 萬；行動支付品牌橘子支 (GAMA PAY) 因天堂 M 與台北 101 合作超大型解碼活動，整體用戶數可望成長 1 成；此外，已有 200 萬用戶的二手交換市集 Swapub 及匯聚創意產能的群募貝果，也受惠於天堂 M，帶動會員數成長。

劉柏園指出，天堂 M 上市後表現穩定，總會員數突破 300 萬，多數是台灣會員，行銷費用不僅在上市首月就賺回來，甚至還有多賺，同時也透過天堂 M 把用戶帶到集團的服務圈，未來將把集團其他平台擴大到天堂 M 會員的服務。

法人指出，天堂 M 去年 12 月 11 日上市，就衝出歷史新高的單月營收，1 月有一整個月的貢獻，加上電玩展、寒假及 2 月的農曆春節旺季，看好第 1 季營運可維持在高檔，單季營收有機會創歷史新高。