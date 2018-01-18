【港股午評】港股再創新高 希瑪(03309-HK)再破頂

港股今早再創新高，升穿32000點，出現這樣的走勢不令人感到意外，畢竟外圍股市仍屬強勢，大市只要稍為跟隨一下外圍市況，已足以再創新高。但是令人感到意外之處，為港股半日成交額已逾千億元，相信為2015年年中以來，在不計及巨額配股或指數調整等因素，首次出現半日成交額愈千億元。從這般暢旺的市況來看，要大市在短期內結束升市並出現大幅度調整，相信是不可能。

恆生指數中午收市報32021點，升38點；國企指數中午收市報12990點，升121點，成交額為1157.7億元。

內銀股今日繼續有理想表現，其中農業銀行(601288-CN)(01288-HK)H股及郵儲銀行(01658-HK)等大型銀行均錄得逾2%，反映出資金仍在追捧內銀股，而內銀股在恆指內擁有相當比重，若內銀股在短期內仍有上升空間，港股可以看高一線。不過內險股今早表現較失色，中國人壽(601628-CN)(02628-HK)半日低收。

今日大市升幅明顯收窄，與地產﹑內房及手機設備股弱勢有關，其中舜宇光學(02382-HK)及瑞聲科技(02018-HK)均錄得近3%跌幅。手機設備股在短期內弱勢難改，投資者暫不宜投放太多心機。

當然友邦(01299-HK)跌幅達2%，才是大市升幅收窄的致命傷。作為恆指成份股內的重磅股之一，友邦轉弱自然不利大市表現。至於友邦會否出現更進一步回落？不知道。

不過今日的焦點肯定不是一眾藍籌股，而是半新股希瑪眼科(03309-HK)，自周一上市以來股價節節上升，今早股價更錄得逾倍升幅。希瑪以2.9元定價上，以最高位19.9元計算，即不足4日股價累計升幅近5倍，實在太驚人。除卻希瑪外，另一間同樣從事醫療行業的半新股愛健醫療)(01789-HK)亦錄得逾3成升幅兼創下新高，看來醫藥股不能小看。

2018年1月18日中午12時47分

文﹕張偉倫

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