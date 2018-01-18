恆指破三萬二 國指穿萬三

港股強勢持續，擋也擋不住，大市今早高開165點，其後升勢曾擴大至逾200點，恆生指數最新報32178點，升195點；國企指數升176點，最新報13044點。

銀行股今早表現，匯豐控股(00005-HK)最新報85.75元，升0.8%，恆生銀行(00011-HK)最新報190.9元，升0.1%，東亞銀行(00023-HK)最新報34.2元，升0.1%，中銀香港(02388-HK)最新報41.85元，升1.1%。

香港交易所(00388-HK)今日曾見300元，最新報298元，升0.8%，券商股方面，中信證券(600030-CN)(06030-HK)H股最新報20.05元，升2.8%，海通證券(600837-CN)(06837-HK)H股最新報12.88元，升1.4%，中國銀河(601881-CN)(06881-HK)H股最新報6.49元，升3%。

內銀股方面，中國銀行(601988-CN)(03988-HK)H股最新報4.38元，升1.6%，中信銀行(601998-CN)(00998-HK)H股最新報5.87元，升1.6%，郵儲銀行(01658-HK)最新報4.69元，升1.7%。

科技股方面，騰訊控股(00700-HK)股價破450元，最新報451.6元，升0.6%，閱文集團(00772-HK)最新報85.3元，升1.5%，美圖公司(01357-HK)最新報11.36元，跌0.2%。

內房股方面，碧桂園(02007-HK)最新報16.88元，升0.5%，雅居樂地產(03383-HK)最新報13.86元，無升跌，中國恆大(03333-HK)最新報28.25元，升1.3%。

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