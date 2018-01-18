走越多、賺越多的虛擬貨幣「汗幣」 SweatCoin

香港 01 今 (18) 日報導，近年虛擬貨幣席捲全球，英國新創公司 Sweatco 推出靠流汗換取的「汗幣」（SweatCoin），用家每走 1,000 步等於 0.95 個「汗幣」，其後可換食物、iPhone、雜誌、瑜伽課程等。

「汗幣」創辦人之一安東（Anton Derlyatka）指，不少人經常將減肥掛在口邊，但能堅持的人不多，遂推出獎勵制度，鼓勵用戶「每一步都得到回報」。而「汗幣」的運作原理簡單，透過手機內的 GPS 定位及加速計，追蹤用戶的步數，同時能避免用戶搖晃手機「呃步數」，每 1,000 步等於 0.95 個「汗幣」。

「汗幣」兌換率浮動，現時每個約 0.05 至 0.06 美元（約 0.39 至 0.47 港元），儲存到指定金額的「汗幣」，因應不同時間可換取不同物品，例如雜誌、糖果、食物等，甚至可捐款至慈善機構。

「汗幣」從 2017 年夏天推出至今，不時成為 iOS App Store 及 Google Play Store 下載榜首，足見其普及和受歡迎程度，最近更有人在討論區放售「汗幣」，接受美元、英磅或比特幣支付。Anton Derlyatka 表示「汗幣」採用可防止篡改的區塊鏈技術（blockchain），管理及分配貨幣，方式跟比特幣一樣。

儘管創辦人有意將「汗幣」推廣至全球，然而目前 「汗幣」App 只能在美國、英國、愛爾蘭可下載，根據官網統計，目前已逾 4000 億步被轉換成「汗幣」。