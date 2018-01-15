台灣虎航攻深度旅日商機 Q1大開4大日本航點

華航 (2610-TW) 旗下台灣虎航對國人熱愛的日本旅遊高度著墨，除了日前宣布將開航小松、北海道旭川，今 (15) 日分別與日本茨城縣和岩手縣聯合宣布，將於 3 月底分別開航桃園 - 茨城和桃園 - 花卷二條航線，全力搶攻日本旅遊商機。

台灣虎航董事長張鴻鐘去 (2017) 年 7 月間造訪茨城時，與前任茨城縣知事橋本昌簽署合作備忘錄，盼能從桃園 - 茨城的短期包機計劃，能儘早轉成定期航班。

而岩手縣知事達增拓今日也與張鴻鐘公開簽署合作備忘錄，期待桃園 - 花卷航線能早日成為定期航班。

茨城坐擁日本三名園之一的偕樂園，還有賞花勝地的常陸海濱公園；而花卷位於岩手縣的中西部，以鶯宿、花卷、志戶平、大澤、鉛等十幾處溫泉，組成了聞名全國的花卷溫泉鄉，且花卷機場是岩手縣的唯一對外空路門戶。

桃園 - 茨城航線開航初期每周營運 2 班，分別是周一和周四，去程航班編號 IT8218 上午 09:30 自桃園機場起飛；回程航班編號 IT8219 下午 15:00 自茨城機場起飛。

而桃園 - 花卷航線開航初期，每周營運二班，分別是周三和周六，去程航班編號 IT8258 中午 12:15 自桃園機場起飛；回程航班編號 IT8259 下午 17:50 自花卷機場起飛。

台灣虎航現於日本有函館、仙台、東京成田、東京羽田、名古屋、大阪關西、岡山、福岡和沖繩，共計 9 航點，待本周四 (18 日) 開航小松、3 月 26 日開航茨城、3 月 27 日開航旭川和 3 月 28 日開航花卷後，在日本共計有 13 航點；旅客可分別由桃園或高雄機場出發，台灣虎航往返台日航線，將達 17 條。