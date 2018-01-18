中金：確定買入龍光地產(03380-HK)目標價：12.22港元

龍光地產(03380-HK)1月15日公佈，2018年權益銷售額目標定為660億元人民幣。鑒於其強勁和可預見的增長、高股息收益率和估值吸引，中金將龍光地產列為首選股之一，並將目標價上調15%至12.22港元(代表35%的上漲空間)。

評論

看好龍光地產在大灣區豐富的土地資源，中金認為公司的銷售額將實現強勁和可持續的增長。2018年，該行預計人民幣660億元的權益銷售額（同比增長超50%）。考慮到2017年底可售資源總量龐大，該行認為龍光地產將延續強勁增長趨勢，並可提前一年於2019年實現人民幣1,000億元權益銷售額規模(代表同比增長52%)。

持續利潤率改善加速推進盈利表現

該行預計公司在2017年至2019年的毛利率將可達34%至35%，主要由於未來幾年星級項目的交付。該行預計深圳玖鉆(預計項目毛利率將達40%)將為2018年的銷售收入貢獻30%。

估值及評級

鑒於銷售及交付速度加快，將2018年核心利潤預測上調23%至人民幣70億元；預測2019年核心利潤為人民幣101億元(同比增長44%)。中金將龍光地產列為首選股之一；將目標價上調15%至12.22港元(35%上漲空間)。由於強勁和可持續的增長、高股息收益率及估值吸引(5.7/4.0倍2018/19年預測市盈率)，中金推介龍光地產。

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