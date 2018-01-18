星宏傳媒(01616-HK)零折讓配股籌1.4億

星宏傳媒(01616-HK)公布，公司昨日向合眾威加以每股0.74元配售2.09億股新股，新股佔已擴大後已發行股本的約16.66%，配售價較與昨日收市價相同。預計配股集資淨額約為1.4億元，其中約28.57%或4000萬元將用於成立電影藝術及表演藝術學院；及約71.43%或1億元將用於支付公司為電影╱戲劇製作之完片擔保而成立之附屬公司之註冊資本並為其運營發展融資。

基於上述配股，第一批2億元可換股債券與第二批3億元可換股債券的換股價因而作出調整，2億元可換股債券的換股價由1.21元調至0.74元，3億元可換股債券的換股價亦有相同的調整，而換取的股數分別由1.65億股調至2.09億股，以及2.47億股調至4.05億元。

合眾威加由金鵬全資直接擁有之投資控股公司。金鵬的事業於1998年在貝爾斯登啟航，從事中國互聯網公司的財務及海外上市工作。彼於媒體、科技及消費行業擁有逾20年私募權益投資經驗。彼為易凱資本的創始人之一，該公司為2000年成立之投資銀行及投資機構。金鵬亦為Keytone Ventures的創始人之一，該公司為一間中國風險投資公司，管理基金規模總額為420百萬美元。彼現為好孩子國際控股(01086-HK)之獨立非執行董事及Cinedigm Corp.之董事。

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