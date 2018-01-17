【港股解碼】時間廊易主? 百年鍾表情結會斷否？

1985年，手表零售品牌“時間廊”在香港開設，打造了一個完全創新的手表零售文化。時間廊引進多品牌及時尚生活概念，在單一手表零售店內以明碼實價售賣手表，從根本上改變了傳統百貨公司櫃位零售手表的銷售模式。時間廊代理的及自家品牌，包括Solvil et Titus(鐵達時）、Cyma(西馬）、Cityzen(西鐵城）、Casio（卡西歐）等等，業務遍及港澳、內地及東南亞地區。

百年鍾表情結

對于時間廊，大家並不陌生，但說起寶光實業（00084-HK），則少有人了解。時間廊是寶光實業旗下的品牌，此外還有眼鏡零售品牌“眼鏡88”、“eGG Optical Boutique”。

寶光實業成立于1963年，由已故泰國商人黃子明創立。寶光實業最初只是一家手表零件制造商，出口不鏽鋼手表零件到國外。經過短短十年，于1972年在香港聯交所上市。公司現任主席黃創增是黃氏家族的第二代。

創始人黃子明是泰國籍華人，上世紀二十年代隨家人“闖南洋”謀生。從黃子明的父親在曼谷的“黃賢記”鍾表鋪起步，黃家的鍾表生意規模逐漸擴大，又抓住時機逐漸涉足燕窩、房地産等行業，在上世紀六十年代積累起了數億美元的家業。

因爲生意拓展到香港和各種業務需要，黃家舉家移民香港。從20世紀70年代開始，黃子明家族第二代興起，由第二代主導的寶光實業在港上市。

寶光實業從鍾表維修的小生意起家，再到零件制造商，之後向上遊品牌進軍。Solvil et Titus在上世紀七十年代的“石英危機”中陷入經營窘境，被寶光實業收購，之後收入旗下的品牌還有Cyma以及Pronto等瑞士腕表品牌。

1988年，寶光實業在香港購入眼鏡業務「眼鏡88」，2005年購入擁有「精工」品牌鍾表于香港、新加坡及馬來西亞獨家經銷權的通城集團，2011年開設眼鏡零售連鎖店「eGGOpticalBoutique」。

寶光實業一步步崛起，不僅成爲家族企業的香港“主力艦”，還成就了香港“鍾表大王”美譽，變成全球主要的鍾表制造商之一。

擬出售若幹業務？

1月16日交易時段後，寶光實業突然宣布：“本公司現時正就一項有關本公司若幹業務的潛在主要出售事項進行磋商。”

（截圖自公司公告）

寶光實業在當天收盤報0.78港元（單位下同），漲18.18%，成交417.6萬股，成交額爲318.5萬元，盤中高見0.8元創逾兩年高位。寶光實業在1月2日至16日期間已經漲逾41.8%。

日寶光實業在12日公布第三季度營運數據，截至2017年12月31日止3個月，集團的營業額爲709.8百萬，較16/17財年第三季度下降1%。總店鋪數目爲533間，較2016年末607間減少74間或12.2％。

截至2017年12月31日止9個月未經審核綜合營業額爲2063.1百萬元，對比去年同期下降4.9%。

公司主席黃創增的胞兄黃創江，也是前非行政董事已于2017年4月8日辭世，而黃創增本人自1984年便加入家族企業。難道黃家就此要舍棄兩代人打造的手表王國嗎？

連虧兩年

在2012財年，寶光實業當時主要經營時間廊和眼鏡88的零售業務，擁有超過600間店鋪，是當時港澳、內地及東南亞等地區最大的手表及眼鏡品牌零售連鎖店。

近年來，因爲零售業受經濟放緩、港澳自由行旅客減少影響，寶光實業的股東應占溢利從2013財年的約232.9百萬元急劇下滑至2015財年約91.8百萬元，2016財年轉虧蝕190.0百萬元，2017財年又是虧損177.9百萬元。

寶光實業業績（單位：千港元）

寶光實業的收入從2015年的39.41億元減少至2017年的28.50億元，其中鍾表業務下滑的趨勢最明顯。尤其是在港澳及中國內地的鍾表零售業務，自2015財年至2017財年間，其收入從16.98億元跌至9.64億元。

公司2017財年第三季度營運數據顯示，截至2017年12月31日止，時間廊鍾表零售的營業額同比減少6.1%至約319.8百萬元。于2017年末，時間廊鍾表零售店鋪共254間，較2016年末減少64間，其中大中華區減少31間，東南亞關閉33間。

鍾表業務的收入急劇下滑，寶光實業會出售鍾表業務嗎？黃氏家族是從鍾表起家，經過幾代人的打磨，百年的鍾表情懷會斷嗎？值得一提的是，雖然時間廊收入下滑，但在內地的電子商貿業務卻在快速增長，截至2017年9月30日止6個月，鍾表的電子商貿業務較去年同期上升超過60%。

此外，寶光實業的批發業務在2017年更加艱難，該批發業務由供應鏈以及鍾表及眼鏡批發業務組成。截至2017年12月31日止3個月，寶光實業的批發業務營業額同比減少15.2%至74.9百萬元。截至2017年9月30日止6個月，該分部營業額下跌14.8%至141.9百萬元，除利息稅及稅項前溢利則下跌35.2%至41百萬元。

公司在2017財年中報中提到“于期內，此分部重新審視及整合鍾表的供應鏈業務，以提升成本效益。”批發業務會是出售業務之一嗎？

值得注意的是，Fidelity China Special Situations PLC （FCSS）是自1990年以來，在倫敦證券交易所上市的最大的新興市場基金。同時也是曆史上在倫敦證券交易所上市的最大的中國股權投資基金。雖然2017財年，寶光實業業績並不好，可是FCSS卻出現在公司的股東名單之中，持有公司已發行股本約5.1%。公司2017/2018年中報顯示，FCSS持有公司73，911，000股，占已發行股本約7.06%。

截止17日收盤，寶光實業報0.74元，跌5.13%，成交419.7萬股，成交額爲331.1萬元。盤中最高見0.89元，再次創逾兩年高位。

文：廖艾芬

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