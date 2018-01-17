元富證攜手福建國營公司 將插旗福建自貿區

元富證券 (2856-TW) 今 (17) 日召開董事會，通過與福建省投資開發集團有限責任公司新設合資證券公司合作備忘錄，並將於近日內正式簽署，這是繼統一證券 (2855-TW) 後，第 2 家搶下福建自貿區全牌照證券商門票的台資證券商，也代表元富在中國發展證券業務又向前一大步。

元富證董事長陳俊宏說明，未來雙方新設的合資證券公司是全牌照證券公司，註冊資本額預計為人民幣 12 億元，元富持股 49%、福建投資集團持股 51%，後續將依相關規定向金管會提出申請，並經金管會許可後辦理相關投資事宜。

在合資券商成立後，合資證券公司將依中國證券法令規定，儘速開辦各項新增業務，全力發展全牌照和利基型業務。

元富指出，過去幾年一直鎖定在天津地區設立合資證券公司，隨著中國經濟及金融政策的發展，各自貿區設立均呈現不同的任務與政策使命，其中，對台設立兩岸合資證券公司議題，僅《中國 (福建) 自由貿易試驗區總體方案》明確提及台資金融機構按大陸有關規定在自貿區內新設立二家全牌照證券公司。

福建省投資開發集團有限責任公司是福建省屬大型國有獨資公司，註冊資本額達人民幣 100 億元，以實業、金融為主業，業務涉及基礎產業、金融和金融服務業、戰略性新興產業及高端製造業等領域的股權投資、經營管理和資本運作。

福建省投資開發集團有限責任公司旗下擁有超過 100 家全資及控股企業，40 餘家主要參股公司，在港、澳、台均設有轉投資事業及附屬機構，另擁有中閩能源 (600163-SH)、閩信集團 (00222-HK) 兩家上市公司。