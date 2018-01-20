「3D感測」超威！讓自駕車長眼睛 機器人也能端茶送餐

撰文 / 今周刊編輯團隊

一個如好萊塢電影《關鍵報告》般，一揮手能操控螢幕、走到哪都有攝影機掃描、還有無人車載著你穿梭行進的世界，很遙遠嗎？

美國時間 1 月 9 日至 12 日舉行的美國消費性電子展（CES）顯示，這樣的科技，已是「現在進行式」！

CES 開幕演講上，半導體巨擘英特爾（Intel）執行長科再奇（Brian Krzanich）先行暖身，宣告 2018 年科技發展的重點仍是人工智慧（AI）、自駕車（Autonomous Vehicles）、AR／VR（擴增／虛擬實境）、物聯網和智慧家電。

沒錯！這些科技名詞都不算新鮮，但在隨後陸續登場的熱鬧大秀中，卻仍然能令現場觀眾驚呼連連，原因，就在於他們都裝上了這個關鍵小物：3D 感測。

首先，英特爾旗下以色列「自駕車之眼」Mobileye 執行長夏舒雅（Amnon Shashua）笑容滿面搭著自駕車上台，因為有了 3D 感測，車輛才能精準測距、華麗登台，而不會一不小心撞向前方的科再奇或掉落台下。

3D 感測就像「科技之眼」

機器有了視覺，將更有人性

赴美參加展覽的工研院 IEK 電子與系統研究組經理侯鈞元說，今年 CES 上最吸睛、且對人類衝擊層面最廣的技術，就是「自駕車、物聯網和 AI，全都配備 3D 感測！」

什麼是 3D 感測？其實可將它想像成人類的「眼球」。目前 3D 感測分為可模仿人類眼睛的立體成像、iPhone 用的結構光，以及飛時測距（ToF）三大主流技術，依據不同距離或需求，應用在機器人、自駕車或家電上；而 3D 感測被視為推進 AI、自駕車、AR／VR、物聯網、智慧家電技術升級最重要的鑰匙！

3D 感測此時會成為關鍵字，工研院電光系統所所長吳志毅解釋，是因晶片運算速度已較 10 年前大躍進、AI 成為了顯學，而 3D 感測能強化機器的感知，讓 AI 更有可能提早發生。

除了晶片運算技術水到渠成之外，更重要的關鍵，還是在重量級產業的推波助瀾，也就是：智慧型手機旗艦機種預料將在 2018 年全面導入 3D 感測。這部分，首先來自於王者蘋果。

近 8 年來，蘋果其實一直默默布局 3D 辨識與 AR／VR 技術，2010 年蘋果開始收購英國 IMSense 和瑞典人臉辨識軟體公司 Polar Rose，2013 年的出手更具代表性，就是收購以色列的 3D 深度感測辨識商 PrimeSense，這家廠商不但就是當年為微軟研發出第一代 Kinect 而揚名國際的新創獨角獸，更是此次蘋果 iPhoneX 背後的技術根柢。

在 PrimeSense 之後，蘋果 2015 年又四度出手，分別吞下以色列鏡頭技術商 LinX、德國 AR 企業 Metaio、英國圖像辨識業者 Perceptio、瑞士臉部動畫生成技術公司 Faceshift，2016 至 2017 年再購併美國影像辨識廠 Flyby Media 及以色列臉部辨識技術商 RealFace。

數位影像方案商華晶科技董事長夏汝文認為，蘋果 iPhone X 推出 3D 感測不僅為了手機解鎖，實際目的是取得每個用戶的 3D 模型，這些大數據讓蘋果能建立數據資料庫，可自行研發或銷售 Kit（套裝）平台給其他軟體公司，擴大 AR 研發商機及收入利潤。

有了每位使用者的 3D 模型數據，蘋果才能跳脫只靠硬體挹注營收的困境，讓所有產品舉凡手機、平板或筆電都能變身成軟體研發養分，「AR 的應用很廣泛，」夏汝文提醒：「想像以後每個遊戲主角都能變成自己。」

當 AI「長眼睛」⋯⋯

機器人說話不夠看，還能端茶送餐

在吳志毅的定義中，3D 感測是「把人的眼睛放到機器人上」，使其與人類一樣可視物並判斷。過去蘋果 Siri 或亞馬遜 Echo 都只有聽覺，但有了眼睛，AI 就跨出加速發展第一步！」

侯鈞元形容，今年 AI 語音助理是展場標準配備，網路巨擘 Google 首度來參展就是主打語音助理 Google Assistant，亞馬遜的 AI「Alexa」更是席捲全場。

今年 CES 看點之一，就是：所有產品都會講話了！「你想得到的所有家電都配備 AI 語音助理，從電視、冷氣、冰箱、音響、汽車車充、行車記錄器都有 Alexa，滲透幅度遠超想像。」

侯鈞元具象化形容滿場機器人盛況：「從沒頭沒腳的智慧音箱、有腳（輪子）沒手的類 Zenbo（華碩出產的機器人）、有手有腳（輪子）的類 Pepper（鴻海代工的軟銀機器人）等，到處都有 AI 的身影！」而讓他印象深刻的是，「有些更進化的機器人，就加入 3D 感測。」

「它們被用來負責導覽、陪伴、照護等，也有特殊用途如機場輸送或送餐，可以想見這些機器人若沒有 3D 感測就只能聊天，有了 3D 感測就可以『看』，未來可以幫你端一杯水。」侯鈞元說。

來源：《今周刊》 1100 期

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