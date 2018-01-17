積金局：股票基金去年回報優 達34%

積金局表示，去年六大類強積金基金均錄得正回報，當中股票基金表現最亮麗，2017年度回報有34.4%，其次為混合資產基金，年度回報22.3%。

至於其餘的債券基金、保證基金、保守基金及貨幣市場基金則僅錄得個位數回報，分別為4.8%、3%、0.1%和2.5%。

回顧由2000年12月至2017年12月、過去17年期間，股票基金累積回報達1.48倍；混合資產基金累積回報亦達1.17倍。而保守基金及貨幣市場基金表現則較遜色，期間累積回報只有13%及10.3%。

積金局指出，雖然基金回報不同，但強積金制度為未來的退休生活累積儲備，較早前公布的報告顯示，有約3萬個賬戶已累積了逾100萬元的強積金，相信很多賬戶於去年有不錯的進賬。

截至去年底，強積金的總資產8435億元，自成立以來的年率化回報為4.8%。

預設投資方面，積金局表示，截至去年底，約有55萬個賬戶，涉及64.8億元強積金由原有預設安排，轉至預設投資。去年11月底，有133萬個賬戶，涉及213億元強積金投資在預設投資或旗下的基金，佔整體強積金賬戶14%。

另外，積金局去年跟進了近5.5萬宗由受託人呈報的懷疑拖欠供款個案，接獲3830宗懷疑僱主拖欠供款及相關的投拆。年內共檢控102名僱主，當中65人被定罪，分別罰款2000元至10.5萬元，另有一名公司董事被判囚。

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