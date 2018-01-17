【大行報告】麥格理重申騰訊(00700-HK)跑赢大市評級 微信小遊戲反應佳

麥格理近日發表報告表示，騰訊(00700-HK)旗下微信設計師張小龍本周一(15日)分享其今年産品革新方向，包括了小程序、搜尋、動態消息(News Feed)、小型遊戲、企業版微信等。該行指微信推出小遊戲僅20天，用戶便達3.1億戶，對此感到鼓舞。騰訊在手機平台推出遊戲《QQ飛車》近期在中國iOS遊戲排行榜亦處于第二位。

該行重申看好騰訊旗下遊戲業務前景，但對于其過快增長的支持業務則已轉為審慎看法，料騰訊將3月21日公布去年第四季度業績，該行對公司上季收入及盈利預測，較市場同業各高出3%及5%。該行料騰訊上季非通用會計準則純利177.83億人民币，按年升44%(按季升4%)，估計上季收入702.16億人民币，按年升60%(按季升8%)。

麥格理表示，維持對騰訊「跑赢大市」投資評級，及目标價450元。該行亦指出，人行去年11月已就線下支付發出監管措施，收緊支付管理，自2018年4月起，對内地民衆使用二維碼(QR code)進行支付作出收緊限制；該行料騰訊旗下支付/雲銷售今年增速會由2017年155%，放緩至期内81%。

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