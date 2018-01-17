【大行報告】工銀國際：短視頻興起有穩健基礎 前景亮麗

工銀國際發表中國互聯網行業研究報告表示，短視頻正迅速興起，前景亮麗。短視頻能夠滿足碎片化的互聯網消費需求，内容創作人、MCN和平台這三個重要主體推動市場爆發式發展。預期其貨币化方式將越來越清晰和成熟，行業將繼續在多方面改善和擴張。

該行認為短視頻是互聯網發展趨勢下催生的最新産物，互聯網可能是最能靈活滿足用戶各種需要的形態。碎片化的互聯網消費需求通過數據和手機普及度得到支持。短視頻具有社交功能和易制作特點，可用于社區和資訊平台等各垂直領域。

iResearch數據顯示，2017年中國短視頻市場規模同比增加183.9%至57.3億元(人民币，下同)，2020年將擴大至356.8億元。高速增長背後動力來自價值鏈上三個重要主體–平台、多渠道網絡和内容創作人。在平台領域，一方面看到今日頭條、QQ 空間、微博等平台使用短視頻作為新的表現形式，另一方面有快手、鬥魚、火山等綜合型和垂直型獨立短視頻平台。内容方面可大緻分為用戶生成内容和專業生成内容。專業生成内容通常有較高質量，同時成本也較高，可以吸引流量，而用戶生成内容主要營造良好的社區氛圍。MCN可以連接平台和内容供應者，整合内容更好地配平台的需求及更好地推動商業化。

電商方面，流量引導到大電商平台(如天貓/淘寶)等的網店或自營電商平台(如一條)。廣告方面以信息流廣告、植入廣告及貼片廣告為主要方式。該行認為未來在廣告方面的變現有較大的潛力。用戶付費方面有用戶打賞、會員訂閱和付費觀看内容等方式，現時仍處于初步階段。

報告稱，改善和擴張是兩大發展趨勢。改善指：(1)將會出現更多高質量内容吸引用戶；(2)將更好地配對内容和平台(以及其用戶)；(3)平台商業化將更有效和更高效。擴張指：(1)内容覆蓋將擴展至更多垂直領域(如美食、母嬰、運動等)；(2)平台將擴張至海外市場；(3)産業鏈上的成功主體將擴張至産業鏈其他位置，如平台將擴張至MCN。整體而言，該行認為短視頻的興起有穩健基礎，前景亮麗。

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