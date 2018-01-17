【港股午評】港股半日跌180點 中型內銀股逆市獲追捧

港股今早表現疲弱，早段跌幅更逾200點，其後在低位反覆。按早上走勢，相信要大市今日成功收復失地似乎是不合理期望，不過按目前市況，大市大跌機會甚低，投資者無需要今早跌市而自亂陣腳，倒不如在午後靜靜留意一下心水股股價走勢，再就下一個部署作為籌劃。

恆生指數中午收市報31724點，跌181點；國企指數中午收市報12745點，跌43點，成交額為1057.04億元。

在外圍市況疲弱造就今早大市低開，其實大市已累積了相當大升幅，出現調整亦屬正常。再看看今早下跌的多隻成份股中，表現最差為碧桂園(02007-HK)，半日跌幅逾6%。碧桂園股價出現較大幅度調整，與今早該公司宣布透過先舊後新及發行可換股債券形式集資234億元有關。如何巨額集資消息公布後，股價並無較大幅度下跌已反映出目前大市的承接能力已是非常強勁，所以無需要過份擔心。

昨日強勁的內銀股今日走勢個別，其中建設銀行(601939-CN)(00939-HK)H股跌幅達0.6%，可是農業銀行(601288-CN)(01288-HK)H今早卻創下逾一年新高。事實上個別中型銀行表現更加突出。反映出投資者並非全面撤出內銀股，而是有部份投資者將資金放在被視為走勢落後的股份上。

地產股今日表現疲弱，令人感到意外，特別是以124.5億元投得九龍塘地王的九龍倉集團(00004-HK)，半日跌逾3%。投資者是否認為九倉出價太進取？不過香港新盤售價可以屢創新高，對於地產股無須要看得太淡。

油股及資源股今早紛紛回落，相信受到油價下跌影響，油股及資源股早前升勢實在過猛，出現調整不會令人感到太意外，至於是否要再減持，請投資者多加留意資源價格才作出決定。

美圖公司(01357-HK)今早急勢頗急，半日跌幅接近8%，成交額達到4.58億元，現階段難判斷何時會止跌回穩，迴避是必需。

2018年1月17日中午12時40分

文﹕張偉倫

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