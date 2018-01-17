快感在生命 進化中的功能

有關快樂評分的民意調查，常因不同地方的人會有不同的感受，而變得不容易為非當事人所理解。正所謂「子非魚，焉知魚之樂」。再者，快樂可以有不同的層次，如果問得不清楚，答的可能不是同一樣的快樂。

快樂可分做三個層次：快感、快樂與幸福。快感是肉體層面的，相對單一性質的短暫感覺。而快樂則不只停留在肉體層面，而且還涉及感情與精神層面，是一組合的感覺，它相對複雜，但不會像快感那樣一縱即逝。而幸福就比快樂的層次更高(西方沒有這種概念，英文Happiness可以同時解作幸福與快樂)。它的含意已不著重肉體上的快感，而較重視精神上的境界。譬如，和心愛的人過鹹魚白菜式的生活也是幸福的。幸福是對生活整體的感受，而不是某種局部的短暫反應。

今天，我先集中講我對快感的理解，往後再談快樂與幸福。

快感可謂是生命體的某組神經所產生的令人感到愉悅的反應，是一種與難受剛剛相反的反應。神經細胞之所以會發展出這兩種截然不同的反應，是因為生命需要趨吉避凶。試想想，如果人被火燒也不感覺到痛會有多危險？試想想，如果性行為不可以提供強烈的快感的話，生物又怎肯去傳宗接代？試想想，如果我們的味蕾不會對某些食物產生快感，對某些食物產生厭惡，我們的祖先在未有科技知識之前是怎樣懂得去選擇食物的？

我相信，在開始的時候，生命體對不同的食物可能會有不同的感受，因為到今天，仍有人喜歡吃酸的東西，有人不喜歡，可見味覺是有一定的主觀性的。然而，若是有一些人吃了對人體有害的東西也會產生快感，有這種感覺的人會逐漸死光，只剩下那些吃了這些有害的東西會產生不舒服感覺的人。

人喜歡吃甜的東西，吃肥的東西，吃鮮的東西。因為甜代表有碳水化合物，肥代表有脂肪，鮮代表有蛋白質；前者可以提供生命的熱量與動力，中者可以替身體儲備能源，後者是製造肉體器官的基本原料；它們都是生命的必需品，所以在吃到這類食物的時候，生命必須提供快感，以鼓勵生命把握吸收這類食物的機會。

現代人資源豐富，才認為吃多了糖、脂肪與膽固醇對身體不好，但這是生命體經數以千百年積累下來的經驗教訓，生命已把它變成基因知識，非要傳給我們的下一代不可。我個人是相信祖先留給我的基因，多過科學的最新發現。所以我繼續奉行好味即對身體有益的原則。我擔心，如果我相信那些營養學家那套新近知識，而改變我的生活偏好的話，將來會害死我的後代。

叔本華認為，世界乃意志的表象。而生命乃求生意志與繁殖意誌所組成。個體要覓食求生，得以存活之後，就會自發繁殖，令基因可以遍布宇宙每一個空間。生命體的一切表現，就是為了完成基因的這項不懈的使命。基因就是透過快感與痛感，去驅動生命體作出基因預設的選擇，以完成基因賦予的使命。沒有人可以擺脫臭皮囊的宿命。

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