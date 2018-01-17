人民幣中間價17日報6.4335 升值37點 續創逾兩年新高

新浪外匯訊 1 月 17 日，人民幣兌美元中間價報 6.4335，較上一交易日昇值 37 個基點。中間價續創逾兩年的新高，但是升值幅度較前幾日變緩。

隔夜市場，美元指數反彈乏力，目前仍處低位，截至北京時間 07：30 報 90.4276。目前機構對於美元的前景依然不樂觀，巴克萊銀行認為周期性優勢消退，中期仍看跌美元；布朗兄弟哈里曼也警告美指反彈僅為跌勢暫停。

開年以來人民幣兌美元連續大漲，已累計上漲 1.2%，並創 25 個月的新高。不過，昨日人民幣兌美元升勢暫緩。市場人士指出，短期來看，美元走勢仍是外匯市場的主要 “風向標”，如果美元指數得以止跌企穩，人民幣對美元匯率繼續上升的空間也有限，未來一段時間內人民幣對美元匯率可能陷入寬幅震盪格局。

申万宏源證券觀點認為，美元指數的變化方向是 2018 年人民幣兌美元匯率波動的主要因素之一，在當前市場對美聯儲加息預期較為充分、而歐央行可能超預期啟動邊際緊縮的情況下，美元指數易下難上，人民幣有望穩中小幅升值。

分析人士稱，人民幣階段性升值不會改變匯率持穩的大趨勢。2018 年中國經濟可能穩中趨緩，人民幣不大可能走出單邊升值行情，未來美元走勢也存在變數，不難預料，人民幣繼續升值，可能進一步刺激市場主體結彙的意願，促使升值趨勢自我強化，前期積累的大量外匯，將為人民幣主動升值提供動能。但再現 2017 年 6% 左右的升值難度較大，且走勢面臨反復和波動。