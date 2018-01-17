雅居樂(03383-HK)股東要分享分拆雅居樂雅生活成果就記得過戶了

雅居樂集團(03383-HK)跟進於今年1月5日就建議分拆雅居樂雅生活服務股份主板獨立上市的公布，昨晚(17日)的公布指於全球發售的規模和架構尚未落實，合資格股東於優先發售中獲得預留股份的保證配額基準並未確定。公司將於適當時進一步刊發有關建議分拆及保證配額詳情的公告。

股東請注意，就釐定於優先發售中合資格股東的雅生活股份保證配額而言的記錄日期將為2018年1月23日(星期二)。公司將於2018年1月22日(星期一)至2018年1月23日(星期二)(含首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。為確保合資格獲得保證配額，所有過戶表格連同相關股票最遲須於2018年1月19日(星期五)下午四時三十分前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司辦理登記手續，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。股東及投資者需注意，就合資格享有保證配額股份的最後交易日為2018年1月17日(星期三)。

雅生活於1997年6月26日在中國成立。分拆集團主要從事物業管理、物業銷售、物業驗收、廣告及旅遊服務。雅居樂目前持有雅生活72%權益，待分拆上市完成後，雅居樂將擁有雅生活不少於50%權益。

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