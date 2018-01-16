GE第四季將對保險業務計提62億美元 股價盤前跌逾4%

摘要：通用電氣（GE）旗下金融服務部門 GE Capital 稱，經過重新評估公司保險業務之後，計劃在第四財季計提 62 億美元。此外，預計未來七年將繳納約 150 億美元的法定盈餘公積，因此決定暫停向母公司派息。

通用電氣（GE）旗下金融服務部門 GE Capital 周二表示，已重新評估公司保險業務，計劃在第四財季計提 62 億美元。

GE Capital 在一份聲明中還稱，預計在未來七年內將繳納約 150 億美元的法定盈餘公積。預計今年第第一季將為 30 億美元，在 2019 年至 2024 年間每一年將為 20 億美元。為此，公司將在可見的未來暫停向母公司發放股息。

這家公司同時表示，預計上述舉動不會對集團工業業務和 2018 年的籌資計劃造成影響。

此舉突顯出通用電氣所面臨挑戰的嚴峻性。在原首席執行官 Jeffrey Immelt 離任後，John Flannery 去年 8 月份接任。他承諾將削減成本，精簡業務架構，2017 和 2018 年將出售近 200 億美元的非核心資產。

去年 11 月，路透稱該公司正研究處理飛機租賃融資分支 GE Capital Aviation Services(GECAS)，方式包括打包出售、分拆獨立上市，或出售部分股權。

通用電氣公司 (GE) 是道瓊斯工業指數 1896 年創立以來唯一一家至今仍榜上有名的企業。然而，去年該公司是道指中表現最差的一家上市公司。

上述消息傳出後，通用電氣股價在美股開盤前一度下跌超 4%，至 17.96 美元：

『新聞來源／華爾街見聞』