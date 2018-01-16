九倉(00004-HK)逾124億奪龍翔道豪宅地 成九龍地王

地政總署表示，九龍塘龍翔道與獅子山隧道公路交界住宅地以124.51億元批予九倉(00004-HK)，每方呎樓面地價約28531元，創九龍住宅地樓面呎價新高。

九倉表示，項目將由會德豐地產負責發展，將發展成九龍半島地標式高尚住宅，主力提供中至大型住宅單位。新聞稿內未有提及總發展金額。地皮面積約12.12萬平方呎，可建總樓面面積約43.64萬平方呎。

上一個紀錄於2016年10月時，由嘉里建設(00683-HK)以72.688億元奪得九龍筆架山龍翔道豪宅地皮，每方呎樓面地價約21204元。

地皮於上周五截標，合共收到10份標書，入標的財團包括長實(01113-HK)、鷹君(00041-HK)、新地(00016-HK)、新世界(00017-HK)、嘉里建設、恒地(00012-HK)、會德豐地產和嘉華國際(00173-HK)等。

資料顯示，該項目佔地約12.1萬方呎，可建樓面面積約43.6萬方呎，市場估值約96億至166億元，每方呎樓面地價約2.2萬至3.8萬元。

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