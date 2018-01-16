牧德接單量大淡季不淡 董事長汪光夏用這兩招先增產能

印刷電路板 AOI 設備廠牧德科技 (3563-TW) 去年第 4 季營收以 5.22 億元續創新高紀錄，季增 41.13%，年增 1.06 倍，牧德董事長汪光夏今 (16) 日在法人說明會後指出，第 1 季的營收仍樂觀，牧德將採取租用成品倉及縮短組裝流程以增加產能。

牧德在去年第 4 季設備業傳統淡季中營收再創新高，也打破營收在第 4 季將下滑的魔咒，汪光夏指出，對於新產品的全掃描尺寸量測機，整合全新的取像設計架構及自動上下料與自動分類系統，將在 3 月正式上市、出貨，對於第 1 季業績表現仍樂觀期待，目前牧德已決定以租用成品倉放置成品，以解決產品完工到出貨之間需占用廠地 1-2 周的影響產能問題。

同時，汪光夏也指出，目前牧德對於設備的組裝流程大幅縮短，在同樣原有人力運用之下，甚至採取兩班制，可以增加產能 60-70%。

牧德 2017 年營收 14.21 億元，年增 74.47%，汪光夏說，在 2017 年的出貨比重來看，軟板檢測設備占 39%，硬板的 AOI 4.0 檢測設備占 19%，半導體檢測設備占 5%，合計為 63%，在今年半導體檢測設備的出貨量將會成長，但軟硬板檢測設備的業績成長更快。

同時，看好陸資 PCB 廠今年起的擴廠商機，牧德積極布局。牧德預估，陸資 PCB 廠在硬板生產自動化 4.0 設備及其他設備商機大，該公司將以較現有設備低 20% 的價格，加入市場競爭，但即使產品價格差異化，仍將維持現有的毛利率不變。

牧德去年第 3 季營收 3.7 億元，毛利率為 59.89%，單季稅後純益為 1.15 億元，每股純益達 2.7 元，去年前 3 季累計稅後純益 2.67 億元，每股純益 6.26 元。