【亞洲投顧】股期龍哥 盤後分析

◆盤勢分析

智原再創高，信昌化也轉強

今天大盤量平整理，當然還是多方控盤，明天台指期結算，大盤之前拉抬過後，這兩天震盪機率較大，之前就提醒大家，量縮跌破極短線支撐 10794 點，容易獲得支撐，帶量站上 10844 點就轉強，不用預設高點，順著趨勢操作，等待量縮拉回佈局籌碼穩定的主力股。



龍哥一直提醒大家，之前控管風險，不要太過積極加碼股票，操作就是按照規劃，例如，佈局的 3026 禾伸堂，獲利放口袋，獲利 20%；2353 宏碁和 2481 強茂和 3035 智原都是持續獲利中，持續佈局籌碼穩定的主力股，快來一起操作。

今天外資期貨多單減少 2619 口，自營商期貨空單增加 377 口，外資選擇權中性佈局，自營商選擇權偏多佈局，外資期貨多單減少，獲利出場，利用盤中急殺換倉，自營商選擇權短線偏多，大盤量價轉強，籌碼有跟上，不預設高點。



今天阿信~ 4725 信昌化和華哥~ 2367 燿華，再度轉強，趁拉回佈局籌碼穩定的個股，等待突破獲利的機會，推薦的股票一檔接著一檔創高，不知道該如何調整持股的朋友，加入龍哥簡單操盤的行列，一起迎接未來的行情。

【籌碼穩定的主力股】

2353 宏碁，2455 全新，1569 濱川

2481 強茂，3034 聯詠，2367 燿華

【籌碼穩定的被動元件】

3026 禾伸堂，1815 富喬，6449 鈺邦

【籌碼穩定的傳產股】

2014 中鴻，1708 東鹼，4725 信昌化

目前波段操作策略，多方操作者，大盤帶量突破 10418 點偏多操作，跌破 10794 點移動停利出場；空方操作者大盤帶量跌破 10794 點開始偏空操作，今天站穩 10844 點多方轉強，所以出場。

蘇建豐 (股期龍哥) 分析師

以上資料僅供參考，投資時應審慎評估