【亞洲投顧】劉良梅盤後分析

◆盤勢分析

大盤震盪穩守 10900 整數心理關卡，再創新高點！

台股今日開在平盤附近，先往下作修正，但穩守 10900 整數心理關卡，11 點過後拉上平盤，尾盤收最高，日線再收一根中紅 K，月線與季線呈現黃金交叉格局，而下檔亦有（五日線、十日線、月線、季線、半年線）的重重支撐；而從量能的角度來看，今天量能較突破 1300 億之上，代表投資人信心逐步穩健，今日的震幅有 65 點之多。收了一根中紅 K；行情弱時有漲的個股、行情強時亦有跌的個股，未來應留意個股的多、空趨勢來做選股，而非隨大盤的起落而追高殺低，另操作上無論作多或作空，皆應嚴設防守點，以免震盪劇烈的行情當中蒙受大賠的遺憾！

◆今日盤面焦點:

台股今天類股呈現漲多於跌，其中漲幅最高的是汽車類股，漲幅達 1.2%，電子零組件及電機機械也上漲逾 1%，光電、電腦設備、造紙、建材營造、化學、水泥、化學生醫、半導體、電子通路、其他電子、金融、鋼鐵、生醫、資訊服務、橡膠、油電燃氣等也均收紅。

至於下跌類股則有觀光、紡纖、通信網路、塑膠、其他類、電器電纜、航運、食品、玻陶、貿易百貨等。

電子三雄今天表現相對平穩，其中鴻海及台積電均維持在平盤之上，而台積電更是在尾盤由黑翻紅，也成為推升指數衝高的關鍵。至於股王大立光則是相對疲弱，雖然一度跌破 4000 元大關，不過終場仍順利守住。

不過面板族群則是順利接棒，主要是因為 8K 題材發酵，其中鴻海集團旗下的群創更是爆量上漲，不僅股價震盪走高，成交量更爆衝到 21 萬張，創下去年 9 月中以來的單日新高，友達也同步走揚，成交量也創下近 2 個月新高。

生醫也持續上演補漲行情，包括合世、福永生技、優盛、鈺緯、台微體等鈞亮燈漲停，東生華、景岳、聯生藥、永昕、醣聯、中生化、商之器、佰研等也漲逾 4%。至於由前行政院院長林全擔任新任董事長的東洋也上漲逾 4%。

被動元件族群則是持續拉回整理，雖然國巨順利中止日 K 線連 6 黑，但是包括鈞寶、光頡、九豪、大毅、立敦、華新科、華容、立隆電、禾伸堂等均收黑。