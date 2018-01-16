【顧德投顧】徐照興 台股龍捲風 盤後分析

蜀中無大將，生技當大王！

多空兩樣情，雙向操作看法不變！

【盤勢分析】

美股週二休市，台股早盤出現回馬槍後，隨即出現上拉，主因面板兩隻老虎友達、群創睡醒，將指數緩步推向 11000 點？！但前波段強勢股 9958 世紀鋼連跌停三天，傳產股 8404 百合興、9938 百和大跌、3362 先進光跌停、6238 勝麗大跌，而我們一直持續追蹤的生技多檔漲停或大漲 (以 4174 浩鼎為首)！？多空很亂嗎？其實只要定義正確 (多空雙向)，行情就不會迷失在指數裡！準備步入 1 月底囉，有甚麼新的題材？該留意甚麼？相關解說可搜尋 YOUTUBE【台股龍捲風】及 FB【台股龍捲風】

操作不要猜，根據龍捲風操盤術 (簡單、易懂、功夫深)：

【一】勢的操作：

今日日 KD 黃金交叉，指數上漲 29.8 點！而加權週線：週 KD 還是黃金交持續開口放大，代表多頭持續，並且有多檔個股具備了波段多的行情！

【二】利的研判：

9:30 到 10:00 觀察漲跌家數是否有利今日的勢，今日早盤勢與利同步向上，故指數回馬槍後再走高！個股方面：行情出現輪動格局，生技大漲，矽晶圓、被動元件、LED，震盪壓回持續可以留意

【後續作法】

台股漲 8 天跌 3 天，再漲 3 天過高，完全符合費波南茲係數，今持續上攻！雖然指數站穩 10950，似乎要挑戰 11000 點，但絕非可以隨便買隨便賺，這裡陷阱很多，操作宜多空雙向！

◎產品透明度特高的【矽晶圓】：6488 環球晶 (小漲 1 元收 433 元)，5483 中美晶 (-0.4 元，收 81.5 元)，6182 合晶 (+0.05 收 47.05)、3532 台勝科 (平盤)，這類族群震盪很正常，壓回量縮隨時留意，或可注意突破點，隨時有機會再創新高！

◎【電動車概念股】：4739 康普、4721 美琪瑪、3552 同致、3003 健和興、3484 崧騰、1536 和大、4551 智伸科、1524 耿鼎、6282 康舒 (+6.3%)、6235 華孚、3665 貿聯、5243 乙盛、3346 麗清！可留意 TESLA 走勢，中國新能源汽車免徵購置稅後續消息及華友鈷業股價，也可留意全球寒冬效應的題材

◎【生技】：1565 精華、4174 浩鼎 (高 196.5 收)、4147 中裕、4162 智擎 (+3.5)、4137 麗豐、4152 台微體 (漲停)、4728 雙美、8406 金可 (+4)、1786 科妍、4107 邦特、4180 安成藥、4121 優盛 (再漲停)、6492 生華科 (+1.6)、4153 鈺偉 (再漲停)、3164 景岳 (+1.35)、8432 東生華、4726 永昕、4108 懷特 (+0.5)、3176 基亞、4105 東洋 (大漲)、1781 合世 (漲停)，此族群仍在相對低檔可留意，但量能較少，可分段布局

◎【被動元件】：以 2327 國巨 (低 335 收 360.5) 為指標，2456 奇力新、3068 美磊、3026 禾伸堂、3624 光頡、6155 鈞寶、5328 華容、6284 佳邦(+0.95)、2375 智寶、6127 九豪、2492 華新科、6207 雷科、6175 立敦、3236 千如、2472 立隆，此族群持續留意後續新的漲價消息！

◎網通：2345 智邦、2332 友訊、3596 智易、3380 明泰、4906 正文、3025 星通、5353 台林、2312 金寶、3169 亞信，此族群出現健康輪動，題材仍在，可持續留意

◎LED：2448 晶電 (低 53.9)、6168 宏齊、3698 隆達、3031 佰鴻、2340 光磊、3437 榮創，震盪量縮仍可留意！

◎今日指數大漲個股表現【較弱勢】的個股有：9938 百和、8404 百和興、6238 勝麗、2439 美律、4943 康控、3362 先進光、5014 建錩、6220 岳豐、9958 世紀鋼等個股，不宜跌破防守區，否則恐有再跌疑慮