【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

受到美元走弱、新台幣持續升值來到 29.542 的影響下，今日台股開低走高，盤中多空交戰電子由弱轉強，尾盤台積電、鴻海翻紅走漲，帶動大盤震盪收高在 10986.1 點上漲 29.8 點，期貨逆價差縮小到 3.11 點，而外資在現貨部分買超 36.65 億，合計三大法人現貨淨買超 61.29 億。

《國際金融市場焦點分析》

美國週一因馬丁路德紀念日休市一天，歐股此時出現拉回，歐洲央行高階官員表示，今年 9 月後可能一步到位結束購債，歐元期貨因此衝上三年新高，美元指數則下探 90 整數大關，目前歐洲央行每月購債 300 億歐元，期間為今年 1 月至 9 月。另外，德國央行表示要將人民幣納入外匯儲備，中國央行人民幣中間價快速連升，今日公布已來到逾二年新高 6.4372 點，單日升 202 點。

《國際商品市場焦點分析》

週一商品期貨市場大都因馬丁路德紀念日而休市，原油期貨市場延續多方走勢，布蘭特原油站上 70 美元關卡，儘管在油價高漲時，北美頁岩油商可能擴大產出成為多頭隱憂，不過現時技術面買盤強勁，加上美元疲弱，支撐油價於高位震盪；在英歐兩大貨幣持續走強下，美元指數失守 91 點，儘管全球股市強勁使避險誘因消退，2 月黃金期貨價格走勢短線依舊強勁。

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