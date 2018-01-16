【亞洲金融論壇】百度：金融領域是人工智能最佳的應用場景

創新技術持續發展，金融科技成為傳統銀行及科技公司均無可避免的命題。回顧中國傳統金融行業在創新技術的發展，微軟(中國)首席技術官黎江表示，中國的傳統金融機構過去只是將互聯網當成了工具及銷售渠道，而忽略了互聯網金融實際上催生了系列的新業態，同時互聯網技術亦對傳統銀行的零售業務帶來了巨大的顛覆，近年來中國的傳統金融機構顯得非常焦慮，在人工智能興起的當下，傳統金融機構的數字化轉型更偏向互聯網+人工智能模式。

提及人工智能，百度近年在該領域可謂不留餘力，百度金融戰略管理負責人王輝透露，自2012年至2016年，百度在人工智能領域申請成功的專利數量超過1500個，從短中長期看，百度已佈局了文娛、無人家具及無人駕駛領域，但上述領域都不是人工智能直接的應用場景，金融領域才是。王輝解釋稱，人工智能及金融均是純數字及純虛擬的業務，作為一間人工智能公司，金融領域是百度必須佈局的賽道，而百度在金融領域的機會則主要來自普惠金融、中小企業融資及資產配置三個方面。

而數字貨幣作為金融科技的代表作之一，卻在中國被嚴格規管，但對於數字貨幣業界態度則更為開放。中新控股首席執行官彭耀傑認為，數字貨幣技術本身具有價值，不應該被禁止更應該由市場自由定價。宜信集團高級副總裁張越亦表示，區塊鏈技術將對金融行業帶來顛覆性改革，值得業界深入研究，而比特幣的關注重點並非是否應該禁止，而是如何加強監管。

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