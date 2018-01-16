瑞銀胡一帆：看好東南亞市場發展前景

瑞銀財富管理投資總監辦公室亞太區投資總監及首席中國經濟學家胡一帆認為，中國製造業升級、環保主題、國企改革以及金融改革四大方向都將在2018年為投資者帶來投資契機。隨著2018年房地產開始降溫，中國經濟增長在未來幾年會有序放緩。而經過2017年人民幣經過超預期升值后，在2018年人民幣匯率將會保持相對穩定，雙向波動的走勢。

瑞銀認為東南亞市場發展前景佳，而2018年將繼續保持對東南亞市場的樂觀態度。胡一帆稱，受惠於一帶一路政策對於東南亞國家的經濟提升作用，加之中國產業結構升級使得東南亞各國成為低附加值產業的接盤國家，這些都為包括泰國、菲律賓、印度等在內的東南亞乃至南亞國家發展帶來助益，而在當地的房地產投資也是可考慮的投資方向。

但她同時也指出東南亞市場潛藏的風險，預計今年下半年東南亞國家會普遍加息；此外隨著美聯儲加息週期的開展，全球資本流動方向上，或許不會繼續停留在新興市場國家。

談及粵港澳大灣區投資者的投資取向，胡一帆看好廣東的高科技產業發展以及香港的金融行業領先地位，以及澳門以賭業為代表的娛樂行業有多元化發展的前景。

胡一帆認為由於資本管制以及香港市場的北水佔比較大等原因，美聯儲加息對於中國內地和香港的影響不會很大。同時她認為各機構猜測美聯儲到底加息多少次並不重要，關鍵要看市場預期和美聯儲最後加息次數的差距。胡一帆稱，瑞著重重關注三項指標，即美國每小時時薪漲幅、美聯儲關注的通脹指標PCE（及個人消費支出價格指數）以及美國兩年期債券利率，當這三項指標分別超過3.5%、3%以及2.5%時，即是警鐘敲響的時候。

文：鄒舒惠

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