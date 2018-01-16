〈行動支付再掀戰〉瞄準簽帳金融卡商機 台灣Pay合作銀行拚增至20家

三大國際行動支付都有新銀行加入，也讓銀行間的優惠戰再度開打，而本土的台灣 Pay 雖然綁卡數落後，但是仍積極擴增合作銀行，台灣 Pay 主要瞄準簽帳金融卡 8 兆元商機，預估今 (2018) 年底合作銀行將累積達 20 家，行動網銀服務客群也要拚超過 700 萬戶。

財金公司表示，台灣 Pay 是以「金融卡」為首選的支付工具，提供購物、轉帳、繳費、繳稅及提款等「遠端」及「近端」多元功能，創造境內及跨境全方位的電子金流服務。

依金管會統計資料顯示，台灣人平均每人手上至少有 4 張金融卡，截至 2016 年底，晶片金融卡流通卡超過 9700 萬張，交易額超過新台幣 8 兆元，是不分年齡、流通性最廣泛的電子卡片。

目前各行動支付 APP 大多是以綁定信用卡為主，只有中國信託銀行一家以簽帳金融卡通吃三大國際支付。

台灣 Pay 截至目前已可支援 16 家銀行信用卡、9 家銀行簽帳金融卡，以及郵局的 Visa 金融卡。9 家銀行金融卡包括：臺灣土地銀行、合庫銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、上海商銀、兆豐銀行、新光銀行、日盛銀行，預估今年底合作銀行將累積達 20 家。

也可使用 12 家銀行「行動網銀」，包括：臺灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、上海銀行、台北富邦、兆豐銀行、王道銀行、台灣企銀、遠東商銀，選擇「台灣 Pay」功能進行「QR Code」支付，這 12 家銀行的「行動網銀」客戶數合計已超過 200 萬戶，預計今年底將擴增至 27 家，屆時涵蓋客群將超過 700 萬戶。

財金公司表示，只要擁有合作銀行的金融卡，即可輕鬆體驗行動支付。台灣 Pay 綁定「金融卡」搭配「QR Code 掃碼支付」的付款方式，讓賣家的收款方式更方便，只要與合作銀行申請台灣 Pay QR Code，消費者手機一掃就能立即收款入帳。

財金公司主管舉例，早餐店、咖啡店等小額消費店家、個人賣家，甚至街頭藝人都能透過「台灣 Pay 收款」APP 輕鬆收款，無須龐大建置成本，輕鬆進入創新的收付款模式；消費者端，出門更可輕鬆不帶現金，隨拍即付。

不但如此，台灣 Pay 也積極與國際信用卡組織 Visa 洽談合作，今年下半年 Visa 將加入台灣 Pay 的 QR Code 掃碼支付，屆時台灣 Pay 的 QR Code 掃碼支付將可支援信用卡。