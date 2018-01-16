港股早段升逾200點 內房股復勇

港股昨日終止連日升勢，今早則重拾升勢，在高開85點後，大市升幅擴大，恆生指數最新報31596點，升257點；國企指數最新報12609點，升138點。
銀行股今早表現，匯豐控股(00005-HK)最新報84.15元，升0.1%，恆生銀行(00011-HK)最新報189.5元，跌0.6%，中銀香港(02388-HK)最新報41.05元，升0.1%。
金融股方面，香港交易所(00388-HK)最新報276.4元，升1.5%，中信證券(600030-CN)(06030-HK)H股最新報17.44元，升1.2%，中國銀河(601881-CN)(06881-HK)H股最新報5.84元，升1.6%，耀才金融(01428-HK)最新報2.62元，升0.4%。
科技股方面，騰訊控股(00700-HK)最新報440.2元，升1.6%，閱文集團(00772-HK)最新報85.5元，升0.4%，易鑫集團(02858-HK)最新報6.67元，升0.9%，眾安在線(06060-HK)最新報73.4元，升0.1%。
汽車股方面，吉利汽車(00175-HK)最新報26.3元，升0.6%，長城汽車(601633-CN)(02333-HK)最新報9.49元，升0.4%，廣汽集團(601238-CN)(02238-HK)最新報18.42元，升1.8%。
昨日回落的內房股今早回勇，碧桂園(02007-HK)最新報17.84元，升3.4%，創融中國(01918-HK)最新報34.65元，升1.6%，龍湖地產(00960-HK)最新報22.7元，升1.1%，中駿置業(01966-HK)最新報3.74元，升1.1%。
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