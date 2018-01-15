【大行報告】中金：名酒正加快三四線城市布局 加速高成長趨勢明确

中金公司發表報告指，一線名酒高端品牌2017年的增量計劃主要投放到三四線城市，從銷量增速來看，三四線城市的增速是爆發性的，平均達到40%左右，國窖在三四線城市增速預計達到50%以上。而茅台2017年前三季度增加經銷商數量達到634家，幾乎全部投放到三四線城市，使得其飛天茅台在三四線城市的增速顯著超越一二線城市。

報告又指，第二大高端酒預計三四線城市的銷量增速達到40%左右，加速提升。一二線城市的增速預計在20%左右。2018年，將在三四線城市增加400個專賣店計劃，總計達到1600家。

該行在2017年12月調研了水井坊在上海和江蘇的表現，江蘇的三四線城市和上海的郊區銷售額的增速均達到100~200%，而上海市中心和江蘇南京、蘇州等地的增速預計在50%左右。三四線主導的增長帶動了水井坊、洋河股份、古井貢酒等營收從2017年開始加速到30%。

該行給予貴州茅台(600519-CN)目标價925.00元，洋河股份(002304-CN)目标價168.60元，山西汾酒(600809-CN)目标價80.00元，水井坊(600779-CN)目标價82.00元，評級均為“推薦”。

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