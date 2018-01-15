【亞洲金融論壇】林鄭月娥：香港與新加坡共商貿易金融系統連接

香港特區行政長官林鄭月娥，於1月15日舉行的亞洲金融論壇上表示，香港金融管理局正與新加坡商討，將兩者的貿易金融系統基建設施連接起來，推動兩地貿易更便捷發展，增加效率，降低成本，降低風險。

她又介紹，中港兩地推動互聯互通機制，包括滬深港通、基金互認、債券通等， 至今涉及兩地資金流通分別達4.6萬億人民幣，以及3.9萬億港元。而國家推動的粵港澳大灣區建設，其人口規模達6000萬人，已相當於英國的人口規模，而大灣區的區內生產總值，亦相當於南韓的經濟規模。香港作為全球最大人民幣離岸中心，全球70%的人民幣離岸交易，都是在香港進行。香港也是全球最大離岸人民幣債券市場，截至2017年11月，人民幣債券餘額達2090億元。而過去10年，香港一直位處全球五大IPO市場之內，香港上市公司市值於過去十年亦翻了一番。香港股市，有一半上市企業來自內地，市值的6成來自內地企業。

她指出，亞洲已是全球經濟主要增長地，這裹人口規模45億人，財富全球500強企業當中，194家便是來自亞洲。

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