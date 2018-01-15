淘寶網再列「惡名市場」理由很瞎 這次是美國汽配商會告狀

美國貿易代表辦公室 (USTR) 上周五 (12 日) 發佈 2017 年度智慧財產權保護報告，包括淘寶網、北京秀水在內的 9 家被列入「惡名市場」名單。川普政府去年 8 月對中國啟動「301 調查」後，淘寶網再一次被點名。

對此，阿里巴巴 (BABA-US) 強勢回應，指「基於保護主義抬頭，阿里巴巴再次成為美國貿易代表辦公室高度政治化環境下的犧牲品」

據《澎湃新聞》報導，早在 2011 年，淘寶就和百度 (BIDU-US) 等中國網站一起被列入過美國的「惡名市場」名單，第二年，淘寶等中國企業被撤出名單，但是時隔 4 年，在 2016 年淘寶再次被列入名單，而這一次是川普執政後第一次公佈「惡名市場」名單。值得注意的是，去年 8 月，川普政府才對中國啟動了「301 調查」。

**「301 條款」，即美國《1974 年貿易法》第 301 條，這一條款規定，當美國貿易代表辦公室確認美國的交易夥伴的某項政策違反貿易協定，或被美國「單方面」認定為不公平、不公正或不合理時，即可啟動單邊性、強制性的報復措施。報復手段包括：中止貿易協定、關稅等進口限制、取消免稅待遇和強迫簽訂協定等。自 1990 年代 WTO 成立，這一條款在美國已漸被棄用。

不過，美國仍利用《301 特別報告》向美國交易夥伴施壓，做為實現美國利益的籌碼。從 2006 年起，國際智慧財產權聯盟成員與美國貿易代表辦公室每年發佈一個「惡名市場」名單，作為《特別 301 報告》的組成部分。2010 年起，「惡名市場」名單進行單獨發佈。它不具法律效，純粹是一種施壓，中國官方也一直不承認這份名單。

阿里巴巴股價

分析淘寶網中槍原因。美國貿易代表處辦公室表示，雖然過去 6 個月，阿里巴巴努力遏制在淘寶上銷售侵產品，關掉了 23 萬多家涉嫌侵權的店鋪。但阿里比較關注對全球品牌的維權，卻忽視對美國中小企業的保護。比如，一家美國的汽配銷售商會抱怨淘寶上有賣家的商品盜用了美國的商標。

上一次將阿里列入 2016 年的「惡名市場」的推動者，是美國成衣及鞋業公會 (American Apparel &Footwear Association)、法國行業協會，這一次這 2 家並沒有出現在報告中，而這次則主要是美國汽配商會在告狀。

「惡名市場」名單成為美國行政部門滿足國內不同商會利益團體訴求的工具，尤其是川普競選時就高調宣佈要對中國的智慧財產權揮刀，這讓傳統民主黨票倉：賓夕法尼亞、俄亥俄、密西根這些以傳統製造業為主的「鏽帶州」(Rust Belt State) 都倒戈將選票投給了川普。如今川普政府對中國祭出「301 調查」兌現競選承諾，也就不足為奇了。