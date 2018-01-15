飛捷今年營運轉佳 獲利成長將逾2成 超越2016年表現

工業電腦廠飛捷 (6206-TW) 今年營運報捷，去年收購的 BOX 公司全年順利虧轉盈，飛捷指出，今年 BOX 營運動能持續向上，今年獲利將較去年成長 5 成，而飛捷自身也掌握多筆專案訂單，今年營收成長看俏，法人估全年仍有 2 位數增幅，獲利則因 BOX 營運改善，加上飛捷自身調整，全年純益成長率將逾 2 成，每股純益上看 6.5 元，將超越 2016 年的水準。

飛捷去年併入英國 BOX 公司，該公司負責 POS 產品銷售，由於掌握英國主要經銷管道，因此吸引飛捷青睞，不過由於 BOX 過去幾年營運低迷，飛捷去年併入後也以最保守方式認列無形資產攤提，影響飛捷去年整體表現，去年營收 65.7 億元，年增 16%，但獲利卻明顯受到影響，法人估每股純益約落在 5-5.5 元左右，不如 2016 年的 6 元表現。

飛捷指出，BOX 有地利之便，在英國有豐富經銷資源，飛捷入主後協助生產製造降低成本，因此快速使其營運表現轉佳，今年 BOX 營運將較去年顯著提升，有助飛捷營運。

而就 POS 市場而言，飛捷認為，整體市場成長仍趨緩，每年約僅低個位數成長，不過客製化訂單卻明顯增加，飛捷策略是要直接接觸客戶，減少利潤低的訂單，加上 BOX 協助飛捷直接了解客戶需求，因此飛捷正逐步瓜分國際大廠訂單，市占率也緩步攀升。

飛捷強調，今年在專案訂單帶動下，全年營收仍有 2 位數成長幅度，但增幅不如去年，目前美國還有幾個專案仍在耕耘中，預期將為營運帶來顯著動能，法人估全年營收將成長 11-12%。

相比營收，飛捷今年旗下 BOX 營運表現轉佳，加上自身營運接單暢旺，零組件價格壓力減少，目前看 DRAM 與 SSD 價格走勢趨緩，MLCC 價格則仍持強，全年營運表現可期。

飛捷去年受併入 BOX 造成費用增加，還有遭到受新台幣升值及零組件漲價 (DRAM、SSD 與 MLCC 等) 因素影響，去年全年新台幣升值 7%，飛捷毛利率就被影響約 3 個百分點，去年每股純益約 5-5.5 元，不如前年 6 元表現。

據悉 BOX 去年營收 2500 萬英鎊，純益約 100 萬英鎊，今年營收估可成長 5 成達 4000 萬英鎊，法人估純益也有同樣成長幅度，可彌補所需認列的無形資產攤提金額，預期 BOX 今年對飛捷貢獻度也為正數。

法人估飛捷今年獲利表現將優營收，年增幅將達 2 成以上，去年每股純益約 5-5.5 元，今年將有機會力拚 6.5 元，重回 2016 年水準。