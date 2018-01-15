【大行報告】中金：三四五線城市消費升級有望迎來加速

中金公司發表報告指，随着城鎮化推進、居民收入增長、新市民湧入三四線城市，近年來三四五線城市消費升級有望迎來加速，消費數據明顯好于一二線城市。

整體看，近年來鄉村(代表低線級市場)的社會消費品零售總額數據增速明顯快于城鎮地區，且增長更具韌性，尤其是2017年以來呈現加速趨勢。2017年1~11月，鄉村社零總額同比增長11.9%，增速同比提升1個百分點;而城鎮地區同比增長10%，增速同比下降0.3個百分點。

分省份看，廣大中西部省份也呈現強勁的消費升級趨勢，其中經濟發展處于中等水平的省份，如江西、廣西、雲南、海南、貴州、陝西的社零總額自2015年以來加速增長，目前同比增速約12%左右;而同時期北上廣深等一線城市社零增長則相對緩慢，且增速提升幅度有限。

上市公司層面，零售商積極推進渠道下沉也獲得了明顯收效。例如蘇寧易購服務站主要分布在廣大的三四五線城市及農村市場，2017年前三季度蘇寧易購服務站同店增速35.3%(2016年同店增速17.3%)，均好于雲店、旗艦店等主要聚焦于一二三線城市的常規店;永輝超市的七個大區中，在普通省市的大區銷售數據也展現更好活力，蘇皖、河南、華西大區近年來營收規模快速增長，2016年以來增速均快于北京大區。

該行予蘇寧雲商(002024-CN)及永輝超市(601933-CN)“推薦”評級，目标價分别為18.90元及13.00元。

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